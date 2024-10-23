рф не вдалося "експортувати" свої неоімперіалістичні погляди, світова більшість на боці України: МЗС про декларацію саміту БРІКС

МЗС України заявило, що на саміті БРІКС росії не вдалося нав'язати свою позицію щодо війни в Україні. Декларація саміту продемонструвала відсутність єдиної позиції БРІКС щодо російської агресії.

Саміт БРІКС, який росія планувала використати для розколу світу, лише вчергове засвідчив, що світова більшість залишається на боці України у її прагненні гарантувати встановлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру. Так у МЗС відреагували на підсумкову декларацію саміту БРІКС, передає УНН. Деталі МЗС України звернуло увагу на п. 36 підсумкової декларації саміту БРІКС у Казані, присвяченому Україні, в якому його учасники лише нагадали про власні національні позиції щодо ситуації в Україні, свою відданість цілям і принципам Статуту ООН, а також мирному врегулюванню та дипломатії. Вважаємо, що цей текст фактично свідчить, що Росії не вдалося "експортувати" учасникам саміту БРІКС свої неоімперіалістичні погляди на зміну світового правопорядку та глобальної архітектури безпеки через агресію проти України. Спроби москви навʼязати уявлення про нібито альтернативну позицію т.зв. "Глобального Півдня" щодо російської агресії проти України зазнали чергового фіаско - зазначили в українському дипвідомстві. У МЗС додають, що декларація продемонструвала, що БРІКС як обʼєднання не має єдиної позиції щодо російської агресії проти України. Переконані, що це повʼязано з підтримкою абсолютної більшістю цих країн цілей і принципів Статуту ООН, про що також йдеться в заяві. Така підтримка несумісна з підтримкою агресії чи зміни кордонів силою, а отже несумісна з підтримкою росії та її агресивної війни проти України. Саміт БРІКС, який росія планувала використати для розколу світу, лише вчергове засвідчив, що світова більшість залишається на боці України у її прагненні гарантувати встановлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру на основі поваги до міжнародного права та Статуту ООН, включно з принципом територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах - йдеться у заяві. Додамо У МЗС також нагадали, що єдиним шляхом досягнення цього залишається Формула миру. Закликаємо всі країни, які стоять на боці міжнародного права, а не права сили, приєднатися до її втілення. Учасники саміту БРІКС ухвалили підсумкову декларацію: чи є там згадки про війну в Україну і які