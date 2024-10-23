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рф не удалось "экспортировать" свои неоимпериалистические взгляды, мировое большинство на стороне Украины: МИД о декларации саммита БРИКС

рф не удалось "экспортировать" свои неоимпериалистические взгляды, мировое большинство на стороне Украины: МИД о декларации саммита БРИКС

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 14:38  •  1806 просмотра

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МИД Украины заявил, что на саммите БРИКС россии не удалось навязать свою позицию по войне в Украине. Декларация саммита продемонстрировала отсутствие единой позиции БРИКС по российской агрессии.

Саммит БРИКС, который россия планировала использовать для раскола мира, лишь в очередной раз показал, что мировое большинство остается на стороне Украины в ее стремлении гарантировать установление всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. Так в МИД отреагировали на итоговую декларацию саммита БРИКС, передает УНН.

Детали

МИД Украины обратил внимание на п. 36 итоговой декларации саммита БРИКС в Казани, посвященном Украине, в котором его участники лишь напомнили о собственных национальных позициях по ситуации в Украине, своей преданности целям и принципам Устава ООН, а также мирному урегулированию и дипломатии.

Считаем, что этот текст фактически свидетельствует, что россии не удалось "экспортировать" участникам саммита БРИКС свои неоимпериалистические взгляды на изменение мирового правопорядка и глобальной архитектуры безопасности из-за агрессии против Украины. Попытки москвы навязать представление о якобы альтернативной позиции т.н. "Глобального Юга" относительно российской агрессии против Украины потерпели очередное фиаско 

- отметили в украинском дипведомстве.

В МИД добавляют, что декларация продемонстрировала, что БРИКС как объединение не имеет единой позиции по российской агрессии против Украины. Убеждены, что это связано с поддержкой абсолютным большинством этих стран целей и принципов Устава ООН, о чем также говорится в заявлении. Такая поддержка несовместима с поддержкой агрессии или изменения границ силой, а следовательно несовместима с поддержкой россии и ее агрессивной войны против Украины. 

Саммит БРИКС, который россия планировала использовать для раскола мира, лишь в очередной раз показал, что мировое большинство остается на стороне Украины в ее стремлении гарантировать установление всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на основе уважения международного права и Устава ООН, включая принцип территориальной целостности в международно признанных границах

- говорится в заявлении.

Добавим

В МИД также напомнили, что единственным путем достижения этого остается Формула мира. Призываем все страны, которые стоят на стороне международного права, а не права силы, присоединиться к ее воплощению.

Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию: есть ли там упоминания о войне в Украине и какие23 октября 2024, 13:50 • 6885 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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