рф має 220 бригад із досвідом, за п'ять років вони доведуть цю кількість до 300 - Зеленський

москва збільшує свою армію та безупинно намагається обійти санкції. Зараз росія має 220 бригад із бойовим досвідом. За п'ять років вони доведуть цю кількість до 300.

Про це заявив президент Володимир Зеленський виступаючи на засіданні Євроради, передає УНН.

Дякую вам за вашу рішучість допомогти нам захистити Україну. Щодня й щоночі нам доводиться захищати життя. Російські балістичні ракети і далі б’ють по наших містах. Тривають обстріли на фронті

Він наголосив, що російські диверсійні групи все ще намагаються потрапити на територію через кордон у Сумській та Харківській областях.

москва не зменшує своїх інвестицій у смерть, збільшує свою армію та безупинно намагається обійти санкції. Зараз росія має 220 бригад із бойовим досвідом. За п'ять років вони доведуть цю кількість до 300. Ми маємо відреагувати на це, піклуючись про життя сьогодні, завтра й післязавтра