рф має 220 бригад із досвідом, за п'ять років вони доведуть цю кількість до 300 - Зеленський
Київ • УНН
росія має 220 бригад з бойовим досвідом та планує збільшити їх кількість до 300 за 5 років. За прогнозами, до 2030 року рф може мобілізувати 3 млн солдатів та виготовити 4 тис. танків.
москва збільшує свою армію та безупинно намагається обійти санкції. Зараз росія має 220 бригад із бойовим досвідом. За п'ять років вони доведуть цю кількість до 300.
Про це заявив президент Володимир Зеленський виступаючи на засіданні Євроради, передає УНН.
Дякую вам за вашу рішучість допомогти нам захистити Україну. Щодня й щоночі нам доводиться захищати життя. Російські балістичні ракети і далі б’ють по наших містах. Тривають обстріли на фронті
Він наголосив, що російські диверсійні групи все ще намагаються потрапити на територію через кордон у Сумській та Харківській областях.
москва не зменшує своїх інвестицій у смерть, збільшує свою армію та безупинно намагається обійти санкції. Зараз росія має 220 бригад із бойовим досвідом. За п'ять років вони доведуть цю кількість до 300. Ми маємо відреагувати на це, піклуючись про життя сьогодні, завтра й післязавтра
Доповнення
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомляв, що враховуючи зростання російської армії, зберігається теоретична ймовірність того, що у 2029-2030 роках рф спробує атакувати країни НАТО. Саме тому до цього моменту особливо важливо забезпечити обороноздатність Альянсу.
Президент Франції Емманюель Макрон заявляв, що росія до 2030 року планує мобілізувати 3 млн солдатів і виготовити 4 тис. танків.