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Россия имеет 220 бригад с опытом, за пять лет они доведут это количество до 300 - Зеленский

Киев • УНН

 • 15369 просмотра

Россия имеет 220 бригад с боевым опытом и планирует увеличить их количество до 300 за 5 лет. По прогнозам, к 2030 году Россия может мобилизовать 3 миллиона солдат и произвести 4 тысячи танков.

Россия имеет 220 бригад с опытом, за пять лет они доведут это количество до 300 - Зеленский

Москва увеличивает свою армию и безостановочно пытается обойти санкции. Сейчас Россия имеет 220 бригад с боевым опытом. За пять лет они доведут это количество до 300.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на заседании Еврорады, передает УНН.

Спасибо вам за вашу решимость помочь нам защитить Украину. Каждый день и каждую ночь нам приходится защищать жизни. Российские баллистические ракеты продолжают бить по нашим городам. Продолжаются обстрелы на фронте

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что российские диверсионные группы все еще пытаются попасть на территорию через границу в Сумской и Харьковской областях.

Москва не уменьшает своих инвестиций в смерть, увеличивает свою армию и безостановочно пытается обойти санкции. Сейчас Россия имеет 220 бригад с боевым опытом. За пять лет они доведут это количество до 300. Мы должны отреагировать на это, заботясь о жизни сегодня, завтра и послезавтра

- заявил Зеленский.

Дополнение

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщал, что учитывая рост российской армии, сохраняется теоретическая вероятность того, что в 2029-2030 годах РФ попытается атаковать страны НАТО. Именно поэтому до этого момента особенно важно обеспечить обороноспособность Альянса.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что Россия до 2030 года планирует мобилизовать 3 млн солдат и изготовить 4 тыс. танков. 

Анна Мурашко

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