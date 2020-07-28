Резніков відреагував на слова Пєскова про "гаранта перемир’я"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Росія не хоче брати на себе відповідальність за дотримання режиму тиші, щоб не демонструвати, що вона насправді має прямий стосунок до гібридної війни на Донбасі. Про це заявив віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час онлайн-дискусії Minsk Process: gradual success or political deadlock, відповідаючи на запитання щодо нещодавніх заяв прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, передає кореспондент УНН.
"Люди, які ведуть перемовини у Тристоронній контактній групі, - це одні люди, а люди, які пишуть офіційні стейтменти або їх коментують, - це інші люди. Навіть якщо це виходить за підписом однієї тієї ж людини, це точно, все одно автори різні. І я б хотів звернути увагу, що вислови пана, на якого ви посилаєтесь (Пєскова - ред.), адресовані, в першу чергу, не Україні. Вони, в першу чергу, адресовані суспільству в Російській Федерації, безпосередньо всередині. В другу чергу вони адресовані народам Європейських країн та інших країн. Тому що вони намагаються переконати, що санкції потрібно з них знімати, тому що вони нібито не є учасниками цього військового міжнародного збройного конфлікту", - сказав віце-прем’єр.
Зазначимо, напередодні Пєсков сказав, що Росія не може виступати в якості гаранта за дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі, оскільки "не є учасником конфлікту".
"Тому цей добродій говорить, що вони не можуть нести відповідальність за дотриманням режиму тиші і за це перемир’я. Хотів би уточнити - вони не не можуть, а вони не хочуть цього робити, щоб не демонструвати, що вони насправді мають пряме відношення до цієї гібридної війни", - зазначив Резніков.
Він нагадав що всі військові збройні формування ОРДЛО (за термінологією мінських домовленостей) є складовою 1-го та 2-го АК ЗС РФ, і командування там - це російські офіцери.
Нагадаємо, 22 липня 2020 року відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції. Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню.
Таким чином, 27 липня опівночі в районі проведення операції Об'єднаних сил почався повний і всеосяжний режим припинення вогню.
Водночас, у понеділок командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко повідомив, що російсько-окупаційні війська, попри домовленість про припинення вогню, від початку доби здійснили два обстріли. Згодом стало відомо, що бойовики щонайменше втретє від початку доби порушили повний та всеосяжний режим припинення вогню.