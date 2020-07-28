Резніков відреагував на слова Пєскова про "гаранта перемир’я"

"Люди, які ведуть перемовини у Тристоронній контактній групі, - це одні люди, а люди, які пишуть офіційні стейтменти або їх коментують, - це інші люди. Навіть якщо це виходить за підписом однієї тієї ж людини, це точно, все одно автори різні. І я б хотів звернути увагу, що вислови пана, на якого ви посилаєтесь (Пєскова - ред.), адресовані, в першу чергу, не Україні. Вони, в першу чергу, адресовані суспільству в Російській Федерації, безпосередньо всередині. В другу чергу вони адресовані народам Європейських країн та інших країн. Тому що вони намагаються переконати, що санкції потрібно з них знімати, тому що вони нібито не є учасниками цього військового міжнародного збройного конфлікту", - сказав віце-прем’єр.

Зазначимо, напередодні Пєсков сказав, що Росія не може виступати в якості гаранта за дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі, оскільки "не є учасником конфлікту".

"Тому цей добродій говорить, що вони не можуть нести відповідальність за дотриманням режиму тиші і за це перемир’я. Хотів би уточнити - вони не не можуть, а вони не хочуть цього робити, щоб не демонструвати, що вони насправді мають пряме відношення до цієї гібридної війни", - зазначив Резніков.

Він нагадав що всі військові збройні формування ОРДЛО (за термінологією мінських домовленостей) є складовою 1-го та 2-го АК ЗС РФ, і командування там - це російські офіцери.

Нагадаємо, 22 липня 2020 року відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції. Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Таким чином, 27 липня опівночі в районі проведення операції Об'єднаних сил почався повний і всеосяжний режим припинення вогню.

Водночас, у понеділок командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко повідомив, що російсько-окупаційні війська, попри домовленість про припинення вогню, від початку доби здійснили два обстріли. Згодом стало відомо, що бойовики щонайменше втретє від початку доби порушили повний та всеосяжний режим припинення вогню.