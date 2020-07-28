Резников отреагировал на слова Пескова о "гаранте перемирия"

"Люди, которые ведут переговоры в Трехсторонний контактной группе, - это одни люди, а люди, которые пишут официальные стейтменты или их комментируют, - это другие люди. Даже если это выходит за подписью одного и того же человека, это точно, все равно авторы разные. И я бы хотел обратить внимание, что высказывания господина, на которого вы ссылаетесь (Пескова - ред.), адресованные, в первую очередь, не Украине. Они, в первую очередь, адресованы обществу в Российской Федерации, непосредственно внутри. Во вторую очередь они адресованы народам европейских стран и других стран. Потому что они пытаются убедить, что санкции нужно с них снимать, потому что они якобы не являются участниками этого военного международного вооруженного конфликта", - сказал вице-премьер.

Отметим, накануне Песков сказал, что Россия не может выступать в качестве гаранта соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, так как "не является участником конфликта".

"Поэтому этот человек говорит, что они не могут нести ответственность за соблюдение режима тишины и за это перемирие. Хотел бы уточнить - они не не могут, а они не хотят этого делать, чтобы не демонстрировать, что они действительно имеют прямое отношение к этой гибридной войне", - отметил Резников.

Он напомнил, что все военные вооруженные формирования ОРДЛО (по терминологии Минских договоренностей) являются составной 1-го и 2-го АК ВС РФ, и командование там - это русские офицеры.

Напомним, 22 июля 2020 года состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Таким образом, 27 июля в полночь в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

В то же время, в понедельник командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко сообщил, что российско-оккупационные войска, несмотря на договоренность о прекращении огня, от начала суток совершили два обстрела. Впоследствии стало известно, что боевики не менее третий раз с начала суток нарушили полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.