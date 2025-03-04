Reuters знову запускало трансляцію з центру Києва: у КМВА заявили, що зверталася до СБУ і стрім припинено

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 37050 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 62176 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 63524 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 67294 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 78558 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 62035 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 59819 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 128321 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83069 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 233473 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
74%
Популярнi новини

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 17604 перегляди

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 12101 перегляди

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 11550 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 27233 перегляди

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня, 18:29 • 10757 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 96632 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 128320 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 233473 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 409142 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 400655 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 17682 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 24044 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24859 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26731 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 77046 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Reuters знову запускало трансляцію з центру Києва: у КМВА заявили, що зверталася до СБУ і стрім припинено

Київ • УНН

 • 26930 перегляди

Reuters розпочало трансляцію з центру Києва без отримання дозволу. КМВА звернулася до СБУ, трансляцію було оперативно припинено.

Reuters знову запускало трансляцію з центру Києва: у КМВА заявили, що зверталася до СБУ і стрім припинено

Агентство Reuters знову запускало пряму трансляцію з Майдану Незалежності в Києві, у Київській військовій адміністрації відреагували і повідомили, що звернулися до СБУ, та стрім уже припинено, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні видання Reuters знову розпочало трансляцію з центру Києва.  Запит на дозвіл проведення трансляції не надходив. Звернулися до СБУ. Трансляцію оперативно зупинили", - написав голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

КМВА випустила заяву після повідомлень про стрім Reuters з Майдану: трансляцію припинили після звернення до правоохоронців18.02.25, 12:56 • 27531 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітикаКиїв
Reuters
Київ
Brent
$64.90
Bitcoin
$82,241.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,110.12
Ethereum
$1,637.93