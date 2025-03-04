Reuters знову запускало трансляцію з центру Києва: у КМВА заявили, що зверталася до СБУ і стрім припинено
Київ • УНН
Reuters розпочало трансляцію з центру Києва без отримання дозволу. КМВА звернулася до СБУ, трансляцію було оперативно припинено.
Агентство Reuters знову запускало пряму трансляцію з Майдану Незалежності в Києві, у Київській військовій адміністрації відреагували і повідомили, що звернулися до СБУ, та стрім уже припинено, пише УНН.
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"Сьогодні видання Reuters знову розпочало трансляцію з центру Києва. Запит на дозвіл проведення трансляції не надходив. Звернулися до СБУ. Трансляцію оперативно зупинили", - написав голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.
КМВА випустила заяву після повідомлень про стрім Reuters з Майдану: трансляцію припинили після звернення до правоохоронців18.02.25, 12:56 • 27531 перегляд