Reuters: західні чиновники заявляють, що росії бракує виробництва боєприпасів для задоволення своїх потреб у війні
Київ • УНН
Західні чиновники повідомили, що росія не має достатнього внутрішнього виробництва боєприпасів, щоб задовольнити свої потреби у війні в Україні, а її військова промисловість бореться з наслідками санкцій.
росія не має достатнього внутрішнього виробництва боєприпасів для задоволення своїх потреб у війні в Україні, з посиланням на західних офіційних осіб у середу повідомляє Reuters, пише УНН.
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Російська військова промисловість також бореться з наслідками санкцій, заявили чиновники, додавши, що "нездатність країни отримати доступ до західних компонентів підриває її здатність виробляти нові системи та ремонтувати старі".
"Внутрішні можливості росії з виробництва боєприпасів наразі є недостатніми для задоволення потреб українського конфлікту", - заявили західні офіційні особи.
"Санкції сильно б'ють по російському військово-промисловому комплексу, викликаючи серйозні затримки та збільшуючи витрати", - вказали вони.
Західні офіційні особи дали такий коментар у той час, коли війна в Україні вступає в третій рік, після відходу з Авдіївки та на тлі попереджень про те, що Україна стикається зі скороченням боєприпасів, вказує видання.
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