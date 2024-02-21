Reuters: западные чиновники заявляют, что россии не хватает производства боеприпасов для удовлетворения своих потребностей в войне

россия не имеет достаточного внутреннего производства боеприпасов для удовлетворения своих потребностей в войне в Украине, со ссылкой на западных официальных лиц в среду сообщает Reuters, пишет УНН.

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Российская военная промышленность также борется с последствиями санкций, заявили чиновники, добавив, что"неспособность страны получить доступ к западным компонентам подрывает ее способность производить новые системы и ремонтировать старые".

"Внутренние возможности россии по производству боеприпасов в настоящее время недостаточны для удовлетворения потребностей украинского конфликта", - заявили западные официальные лица.

"Санкции сильно бьют по российскому военно-промышленному комплексу, вызывая серьезные задержки и увеличивая расходы", - указали они.

Западные официальные лица дали такой комментарий в то время, когда война в Украине вступает в третий год, после ухода из Авдеевки и на фоне предупреждений о том, что Украина сталкивается с сокращением боеприпасов, указывает издание.

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