Reuters підтвердило загибель свого працівника під час удару по Краматорську
Київ • УНН
Радник з безпеки Reuters Райан Еванс загинув внаслідок російського ракетного удару по готелю в Краматорську. Двоє інших журналістів агентства поранені, троє в безпеці.
Агентство Reuters підтвердило загибель свого працівника внаслідок російського удару по Краматорську. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення агентства.
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Під час ракетного удару по готелю "Сапфір" у Краматорську загинув член команди Reuters, радник з питань безпеки Райан Еванс, який висвітлював війну в Україні. У краматорському готелі він зупинився у складі знімальної групи з шести осіб.
Еванс, колишній британський солдат, працював з Reuters з 2022 року і консультував журналістів агентства з питань безпеки по всьому світу, в тому числі в Україні, Ізраїлі та на Олімпійських іграх у Парижі. Йому було 38 років
Ще двоє журналістів Reuters отримали поранення в результаті обстрілу. Обидва перебувають на лікуванні в лікарні; один з них отримав серйозні поранення.
Троє інших членів команди Reuters, які перебували в готелі під час удару, знаходяться в безпеці.
Агентство заявило, що шукає більше інформації про атаку, зокрема співпрацюючи з владою Краматорська.
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