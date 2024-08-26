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Reuters підтвердило загибель свого працівника під час удару по Краматорську

Reuters підтвердило загибель свого працівника під час удару по Краматорську

Київ • УНН

 • 18317 перегляди

Радник з безпеки Reuters Райан Еванс загинув внаслідок російського ракетного удару по готелю в Краматорську. Двоє інших журналістів агентства поранені, троє в безпеці.

Агентство Reuters підтвердило загибель свого працівника внаслідок російського удару по Краматорську. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення агентства.

Деталі

Під час ракетного удару по готелю "Сапфір" у Краматорську загинув член команди Reuters, радник з питань безпеки Райан Еванс, який висвітлював війну в Україні. У краматорському готелі він зупинився у складі знімальної групи з шести осіб.

Еванс, колишній британський солдат, працював з Reuters з 2022 року і консультував журналістів агентства з питань безпеки по всьому світу, в тому числі в Україні, Ізраїлі та на Олімпійських іграх у Парижі. Йому було 38 років

- йдеться в повідомленні.

Ще двоє журналістів Reuters отримали поранення в результаті обстрілу. Обидва перебувають на лікуванні в лікарні; один з них отримав серйозні поранення.

Троє інших членів команди Reuters, які перебували в готелі під час удару, знаходяться в безпеці.

Агентство заявило, що шукає більше інформації про атаку, зокрема співпрацюючи з владою Краматорська.

Нагадаємо

Ввечері 24 серпня війська рф вдарили, ймовірно, ракетою "Іскандер-М", по Краматорську.  Після удару прокуратура Донецької області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Цільові удари по ЗМІ стали системною військовою тактикою рф: МЗС про удар по Краматорську25.08.24, 13:04 • 81300 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Війна

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