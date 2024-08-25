Прокуратура розслідує загибель журналіста з Великої Британії у Краматорську
Київ • УНН
Російські війська завдали ракетного удару по Краматорську, внаслідок якого загинув британський журналіст та поранено 6 осіб. Атака сталася 24 серпня 2024 року о 22:35, влучивши в житловий квартал та готель.
Прокуратура Донецької області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни після ракетного удару з боку російських збройних сил по місту Краматорськ, що призвів до загибелі британського журналіста та поранення ще шести осіб. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
Трагедія сталася ввечері 24 серпня 2024 року, коли о 22:35 російські війська завдали ракетного удару, ймовірно, використовуючи ракету "Іскандер-М". Удар прийшовся на житловий квартал міста, зокрема на будівлю готелю, де перебували іноземні журналісти.
Рятувальники деблокували тіло загиблого журналіста, громадянина Великої Британії, який працював у Краматорську під час своєї журналістської місії. Його четверо колег, віком 38, 40, 41 та 46 років, зазнали різних травм, серед яких мінно-вибухові ушкодження, забої головного мозку, переломи кінцівок, контузії, а також різані рани та забої тіла. Всі постраждалі отримали невідкладну медичну допомогу та були евакуйовані до лікарні.
Крім того, під час ракетного удару постраждали дві місцеві жительки, віком 32 та 34 років. На момент атаки вони перебували у своїх оселях. Жінки також отримали поранення різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.
На місці події працюють слідчі та прокурори, які здійснюють усі можливі заходи для документування воєнних злочинів, скоєних представниками збройних сил рф. Згідно з чинним законодавством, дії окупантів кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, що підпадає під частину 2 статті 438 Кримінального кодексу України.
У зв'язку з цим розслідуванням українські правоохоронці активно співпрацюють з міжнародними організаціями та партнерами, аби залучити до відповідальності винних у цьому злочині. Трагічна подія викликала широку міжнародну реакцію, наголошуючи на необхідності посилення санкцій проти Росії та збільшення підтримки України з боку міжнародної спільноти.
У результаті удару рф по Краматорську загинув 40-річний британський журналіст - голова Донецької ОВА25.08.24, 20:33 • 30866 переглядiв