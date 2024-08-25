Прокуратура расследует гибель журналиста из Великобритании в Краматорске

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны после ракетного удара со стороны российских вооруженных сил по городу Краматорск, что привело к гибели британского журналиста и ранению еще шести человек. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Трагедия произошла вечером 24 августа 2024 года, когда в 22:35 российские войска нанесли ракетный удар, вероятно, используя ракету «Искандер-М». Удар пришелся на жилой квартал города, в частности на здание отеля, где находились иностранные журналисты.

Спасатели деблокировали тело погибшего журналиста, гражданина Великобритании, который работал в Краматорске во время своей журналистской миссии. Его четверо коллег, в возрасте 38, 40, 41 и 46 лет, получили различные травмы, среди которых минно-взрывные повреждения, ушибы головного мозга, переломы конечностей, контузии, а также резаные раны и ушибы тела. Все пострадавшие получили неотложную медицинскую помощь и были эвакуированы в больницу.

Кроме того, во время ракетного удара пострадали две местные жительницы в возрасте 32 и 34 лет. На момент атаки они находились в своих домах. Женщины также получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

На месте происшествия работают следователи и прокуроры, которые осуществляют все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ. Согласно действующему законодательству, действия оккупантов квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны, что подпадает под часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

В связи с этим расследованием украинские правоохранители активно сотрудничают с международными организациями и партнерами, чтобы привлечь к ответственности виновных в этом преступлении. Трагическое событие вызвало широкую международную реакцию, подчеркивая необходимость усиления санкций против России и увеличения поддержки Украины со стороны международного сообщества.

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