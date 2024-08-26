Агентство Reuters подтвердило гибель своего работника в результате российского удара по Краматорску. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение агентства.

Детали

Во время ракетного удара по гостинице "Сапфир" в Краматорске погиб член команды Reuters, советник по вопросам безопасности Райан Эванс, который освещал войну в Украине. В краматорском отеле он остановился в составе съемочной группы из шести человек.

Эванс, бывший британский солдат, работал с Reuters с 2022 года и консультировал журналистов агентства по вопросам безопасности по всему миру, в том числе в Украине, Израиле и на Олимпийских играх в Париже. Ему было 38 лет - говорится в сообщении.

Еще двое журналистов Reuters получили ранения в результате обстрела. Оба находятся на лечении в больнице; один из них получил серьезные ранения.

Трое других членов команды Reuters, которые находились в отеле во время удара, находятся в безопасности.

Агентство заявило, что ищет больше информации об атаке, в частности сотрудничая с властями Краматорска.

Напомним

Вечером 24 августа войска рф ударили, вероятно, ракетой "Искандер-М", по Краматорску. После удара прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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