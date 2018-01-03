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Республіканці знайшли нові порушення в розслідуванні ФБР щодо Клінтон - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Республіканці в профільних комітетах Конгресу США вперше виявили свідоцтва того, що у Федерального бюро розслідувань були докази існування порушення закону колишнім держсекретарем Хілларі Клінтон і її оточенням при передачі засекреченої інформації через її особистий поштовий сервер. Про це інформуєх УНН з посиланням на The Hill.

Республіканці знайшли нові порушення в розслідуванні ФБР щодо Клінтон - ЗМІ

Як зазначається, законодавці виявили в ряді документів ФБР пасажі, в яких йдеться про "величезних обсягах" засекреченої інформації, що проходила через незахищену електронну пошту Клінтон, і про те, що це є доказом кримінальної порушення. Це ж, як зазначається, є підтвердженням того, що один з ключових свідків у справі раніше дав неправдиві свідчення. Видання звернуло увагу на те, що в документах відомства ім'я цього свідка змінено, однак очевидно, що мова йде про співробітника комп'ютерної фірми, яка надавала допомогу в технічному обслуговуванні особистого поштового сервера Клінтон після того, як вона покинула пост держсекретаря.

Крім того, члени Конгресу підтвердили, що ФБР почало готувати чернетка заяви про зняття з Клінтон всіх звинувачень в той час, коли існували докази порушень за підсумками виклику свідків на допити, і до того, як федеральні агенти допитали ще близько 12 ключових свідків у справі.

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Слід зазначити, що під час передвиборної кампанії у 2015 році навколо тодішньої кандидатки у президенти США Х.Клінтон виник “поштовий скандал”, який був пов’язаний з несанкціонованим використанням нею домашнього комп’ютера для службового листування. Пізніше вона передала до зовнішньополітичного відомства всю свою робочу переписку (55 тис. Листів), а особисту (більше 30 тис. Листів) видалила, за що була піддана жорсткій критиці.

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Як раніше повідомляло УНН, у липні минулого року тоді ще директор ФБР Джеймс Комі за підсумками розслідування, пов'язаного з листуванням Клінтон, оголосив, що його відомство не знайшло підстав для пред'явлення їй обвинувачень. Однак в жовтні того ж року він повідомив, що розслідування відновлюється в світлі нововиявлених обставин. Нарешті, 6 листопада 2016 року, за два дні до виборів президента США, Комі розповсюдив повідомлення про те, що додаткова перевірка закінчена і висновок про непідсудність Клінтон залишається в силі. Такі вчинки викликали різку критику з боку як демократів, так і багатьох республіканців.

Раніше телеканал CNBC повідомив, що республіканці в Палаті представників Конгресу шукають докази, які змусять відправити у відставку Маккейба за те, що він під час передвиборної кампанії в США зам’яв розслідування відносно Клінтон. Ряд консервативних вашингтонських аналітиків зараховують Маккейба до так званого “глибокого підпілля” (Deep State) — таємного бюрократичному опору в держапараті, яке намагається всіляко делегітимізувати законно обраного главу держави Дональда Трампа.

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