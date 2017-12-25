ФБР розслідує зв'язки банку на Кіпрі з Кремлем
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. ФБР зробило запит до уряду Кіпру з проханням надати фінансову інформацію про ліквідований банк FBME, який використовували заможні росіяни з політичних кіл і був звинувачений урядом США у відмиванні грошей. Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на джерела, передає УНН.
Запит надійшов у той самий час, коли Кіпр став ключовою галуззю інтересів для американського спецпрокурора Роберта Мюлєра, який очолює розслідування щодо можливої змови між президентською кампанією Дональда Трампа та Кремлем у 2016 році.
Джерела видання повідомили, що федеральні слідчі та Казначейство США звернулися до Центрального банку Кіпру в листопаді, з проханням надати їм детальну інформацію про FBME, закритого в цьому році.
Також зазначається, що запит був пов'язаний з триваючою перевіркою фінансових справ Пола Манафорта, колишнього керівника кампанії Трампа, якому були висунені обвинувачення у жовтні, та фінансовими операціями, що відбувались між колишніми радянськими державами та США через кіпрські банки.
FBME, раніше відомий як Федеральний банк Близького Сходу, був заснований в Танзанії, але близько 90% його банківських операцій проводилося на Кіпрі. У звіті мережі по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN) Мінфіну США за 2014 рік сказано, що банк є інститутом, який в першу чергу викликає підозри у відмиванні грошей.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп сподівається на те, що спецпрокурор Роберт Мюллер найближчим часом завершить розслідування з приводу втручання ззовні в хід виборчої кампанії 2016 року.