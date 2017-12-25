ФБР розслідує зв'язки банку на Кіпрі з Кремлем

КИЇВ. 25 грудня. УНН. ФБР зробило запит до уряду Кіпру з проханням надати фінансову інформацію про ліквідований банк FBME, який використовували заможні росіяни з політичних кіл і був звинувачений урядом США у відмиванні грошей. Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на джерела, передає УНН.