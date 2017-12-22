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Білий дім: Трамп розраховує на швидкий кінець розслідування щодо втручання у вибори

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп сподівається на те, що спецпрокурор Роберт Мюллер найближчим часом завершить розслідування з приводу втручання ззовні в хід виборчої кампанії 2016 року. Про це заявила в ефірі телеканалу Fox News прес-секретар Білого дому Сара Сандерс у четвер, передає УНН.

Білий дім: Трамп розраховує на швидкий кінець розслідування щодо втручання у вибори

“Ми не маємо наміру звільняти Роберта Мюллера і продовжуємо тісно співпрацювати з ним”, — запевнила вона додавши, що “ми очікуємо, що з цієї фальшивкою (твердженнями про втручання, - Ред.) покінчать дуже скоро”.

Вона звернула увагу на заяву сенатора Ренда Пола (республіканець, від штату Кентуккі) про те, що настала пора розслідувати дані про змову колишніх співробітників колишньої адміністрації Барака Обами з метою не допустити обрання Трампа президентом США.

“Я не питала думки [президента, - Ред.] конкретно про заяву сенатора Пола. Я вважаю, що нам точно слід придивитися до того, про що він говорив і що вважає вартим уваги”, — зазначила прес-секретар Білого дому.

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Розгляд з приводу приписуваного РФ втручання у вибори в США 2016 року проводять Федеральне бюро розслідувань (ФБР), а також Спецкомітет з розвідки Сенату і Палати представників Конгресу. У середині травня Міністерство юстиції призначило колишнього директора ФБР Мюллера спецпрокурори для проведення окремого незалежного розслідування по широкому колу питань, включаючи приписуваний команді Трампа змову з Москвою заради обрання президентом.

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Спецпрокурор висунув звинувачення проти екс-глави передвиборного штабу Трампа Пола Манафорта і ділового партнера останнього — Ріка Гейтса, а також повідомив, що один з членів команди зовнішньополітичних радників Трампа в період його передвиборної кампанії Джордж Пападопулос визнав свою провину в дачі неправдивих свідчень співробітникам ФБР. Екс-помічник Трампа з національної безпеки Майкл Флінн 1 грудня визнав в суді свою вину в дачі неправдивих свідчень, що стосуються його бесіди з колишнім послом РФ в США Сергієм Кисляком.

Нагадаємо, Спецкомітет з розвідки Палати представників Конгресу США готується викликати повісткою на наступному тижні для дачі свідчень ряд високопоставлених співробітників ФБР та Мін’юсту. Законодавців цікавлять подробиці, що стосуються інформації, яка містилася в так званому “досьє” на президента США Дональда Трампа.

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