Белый дом: Трамп рассчитывает на скорый конец расследования относительно вмешательства в выборы

“Мы не намерены освобождать Роберта Мюллера и продолжаем тесно сотрудничать с ним”, — заверила она добавив, что “мы ожидаем, что с этой фальшивкой (утверждениями о вмешательстве, - Ред.) покончат очень скоро”.

Она обратила внимание на заявление сенатора Рэнда Пола (республиканец от штата Кентукки) о том, что настала пора расследовать данные о заговоре бывших сотрудников бывшей администрации Барака Обамы с целью не допустить избрания Трампа президентом США.

“Я не спрашивала мнения [президента, - Ред.] конкретно о заявлении сенатора Пола. Я считаю, что нам точно следует присмотреться к тому, о чем он говорил и считает заслуживающим внимания”, - отметила пресс-секретарь Белого дома.

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Рассмотрение по поводу приписываемого РФ вмешательства в выборы в США 2016 проводят Федеральное бюро расследований (ФБР), а также Спецкомитет по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая Министерство юстиции назначило бывшего директора ФБР Мюллера спецпрокуроры для отдельного независимого расследования по широкому кругу вопросов, включая приписываемый команде Трампа сговор с Москвой ради избрания президентом.

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Спецпрокурор выдвинул обвинения против экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и делового партнера последнего — Река Гейтса, а также сообщил, что один из членов команды внешнеполитических советников Трампа в период его предвыборной кампании Джордж Пападопулос признал свою вину в даче ложных показаний сотрудникам ФБР. Экс-помощник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн 1 декабря признал в суде свою вину в даче ложных показаний, касающихся его беседы с бывшим послом РФ в США Сергеем Кисляком.

Напомним, Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США готовится вызвать повесткой на следующей неделе для дачи показаний ряд высокопоставленных сотрудников ФБР и Минюста. Законодателей интересуют подробности, касающиеся информации, содержавшейся в так называемом “досье” на президента США Дональда Трампа.