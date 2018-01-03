Республиканцы обнаружили новые нарушения в расследовании ФБР по Клинтон - СМИ

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 37325 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 89270 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 106697 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 120021 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 140657 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 158477 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122027 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138472 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189603 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 290601 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.6м/с
76%
Популярные новости

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 240391 просмотра

В США все больше электората республиканцев против помощи Украине - WSJ

7 апреля, 11:10 • 34040 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 62319 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 183158 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 39369 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 183350 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 240583 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 443277 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 396864 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 481605 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 25234 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 25238 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 39504 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 62458 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 69899 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Республиканцы обнаружили новые нарушения в расследовании ФБР по Клинтон - СМИ

Киев • УНН

 • 9949 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Республиканцы в профильных комитетах Конгресса США впервые обнаружили свидетельства того, что у Федерального бюро расследований были доказательства существования нарушения закона бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон и её окружением при передаче секретной информации через её личный почтовый сервер. Об этом информуех УНН со ссылкой на The Hill.

Республиканцы обнаружили новые нарушения в расследовании ФБР по Клинтон - СМИ

Как отмечается, законодатели обнаружили в ряде документов ФБР пассажи, в которых говорится о “больших объемах” засекреченной информации, проходившей через незащищенную электронную почту Клинтон, и о том, что это является доказательством уголовного нарушения. Это же, как отмечается, является подтверждением того, что один из ключевых свидетелей по делу ранее дал ложные показания. Издание обратило внимание на то, что в документах ведомства имя этого свидетеля изменено, однако очевидно, что речь идет о сотруднике компьютерной фирмы, которая оказывала помощь в техническом обслуживании личного почтового сервера Клинтон после того, как она покинула пост госсекретаря.

Кроме того, члены Конгресса подтвердили, что ФБР начало готовить черновик заявления о снятии с Клинтон всех обвинений в то время, когда существовали доказательства нарушений по итогам вызова свидетелей на допросы, и до того, как федеральные агенты допросили еще около 12 ключевых свидетелей по делу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп призвал отправить в тюрьму помощницу Клинтон

Следует отметить, что во время предвыборной кампании в 2015 году вокруг тогдашней кандидата в президенты США Х.Клинтон возник “почтовый скандал”, который был связан с несанкционированным использованием ней домашнего компьютера для служебной переписки. Позже она передала в внешнеполитического ведомства всю свою рабочую переписку (55 тысяч писем), а личную (более 30 тысяч писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ФБР расследует связи банка на Кипре с Кремлем

Как ранее сообщало УНН, в июле прошлого года тогда еще директор ФБР Джеймс Коми по итогам расследования, связанного с перепиской Клинтон, объявил, что его ведомство не нашло оснований для предъявления ей обвинений. Однако в октябре того же года он сообщил, что расследование возобновляется в свете вновь открывшихся обстоятельств. Наконец, 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, Коми распространил сообщение о том, что дополнительная проверка закончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе. Такие поступки вызвали резкую критику со стороны как демократов, так и многих республиканцев.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что республиканцы в Палате представителей Конгресса ищут доказательства, которые заставят отправить в отставку Маккейба за то, что он во время предвыборной кампании в США замялся расследование в отношении Клинтон. Ряд консервативных вашингтонских аналитиков причисляют Маккейба к так называемому “глубокого подполья” (Deep State) — тайного бюрократическом сопротивления в госаппарате, которое пытается всячески делегитимизировать законно избранного главу государства Дональда Трампа.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.36
Bitcoin
$78,084.00
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,991.67
Ethereum
$1,547.97