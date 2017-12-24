The Washington Post: заступник голови ФБР Маккейб планує піти у відставку в березні 2018 року
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Заступник директора Федерального бюро розслідувань Ендрю Маккейб, який опинився в центрі скандалу навколо розслідування електронних листувань екс-кандидата в президенти США Хілларі Клінтон, планує подати у відставку на початку 2018 року. З таким твердженням виступила в суботу газета The Washington Post з посиланням на обізнані джерела, інформує УНН.
Як зазначається, це, ймовірно, відбудеться на початку березня, коли він зможе в повній мірі претендувати на пенсійні пільги після вислуги певного терміну у відомстві. “У нього є близько 90 днів, з них частина — свята. Він може це зробити”, — сказало одне з джерел газети.
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Раніше телеканал CNBC повідомив, що республіканці в Палаті представників Конгресу шукають докази, які змусять відправити у відставку Маккейба за те, що він під час передвиборної кампанії в США зам’яв розслідування відносно Клінтон. Ряд консервативних вашингтонських аналітиків зараховують Маккейба до так званого “глибокого підпілля” (Deep State) — таємного бюрократичному опору в держапараті, яке намагається всіляко делегітимізувати законно обраного главу держави Дональда Трампа.
ФБР на піку виборчих перегонів у США вело розслідування з метою з’ясувати ступінь відповідальності Клінтон за те, що вона під час перебування держсекретарем порушувала правила службового листування електронною поштою. У липні минулого року тодішній директор ФБР Джеймс Комі оголосив про відсутність підстав для пред’явлення звинувачень кандидату демократів в президенти. Однак в жовтні того ж року бюро відновило це розслідування в світлі появи нових обставин.
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6 листопада 2016 року, за два дні до виборів президента США, директор ФБР оголосив, що додаткова перевірка закінчена і висновок про непідсудність Клінтон залишається в силі. Як зазначає Washington Post, коли Комі очолював відомство, Маккейб був його правою рукою, і саме він фактично займався розслідуванням навколо листувань Клінтон.
Нанагадаємо, що під час передвиборної кампанії навколо Х.Клінтон виник “поштовий скандал”, який був пов’язаний з несанкціонованим використанням нею домашнього комп’ютера для службового листування.