The Washington Post: заступник голови ФБР Маккейб планує піти у відставку в березні 2018 року

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 26725 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 66839 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 78142 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 74287 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 102873 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 74431 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 84008 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96237 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88202 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 191274 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.8м/с
77%
Популярнi новини

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки

12 квітня, 20:03 • 8220 перегляди

Паліса: Перемир'я з росією можливе, але лише короткострокове

12 квітня, 20:36 • 4124 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 11193 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 11450 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 17162 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 78136 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 191273 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 344887 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 279795 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 389364 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 15751 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 14355 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 74285 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21681 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26737 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

The Washington Post: заступник голови ФБР Маккейб планує піти у відставку в березні 2018 року

Київ • УНН

 • 9362 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Заступник директора Федерального бюро розслідувань Ендрю Маккейб, який опинився в центрі скандалу навколо розслідування електронних листувань екс-кандидата в президенти США Хілларі Клінтон, планує подати у відставку на початку 2018 року. З таким твердженням виступила в суботу газета The Washington Post з посиланням на обізнані джерела, інформує УНН.

The Washington Post: заступник голови ФБР Маккейб планує піти у відставку в березні 2018 року

Як зазначається, це, ймовірно, відбудеться на початку березня, коли він зможе в повній мірі претендувати на пенсійні пільги після вислуги певного терміну у відомстві. “У нього є близько 90 днів, з них частина — свята. Він може це зробити”, — сказало одне з джерел газети.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Конгресі США мають намір викликати для надання свідчень ряд співробітників ФБР і Мін'юсту

Раніше телеканал CNBC повідомив, що республіканці в Палаті представників Конгресу шукають докази, які змусять відправити у відставку Маккейба за те, що він під час передвиборної кампанії в США зам’яв розслідування відносно Клінтон. Ряд консервативних вашингтонських аналітиків зараховують Маккейба до так званого “глибокого підпілля” (Deep State) — таємного бюрократичному опору в держапараті, яке намагається всіляко делегітимізувати законно обраного главу держави Дональда Трампа.

ФБР на піку виборчих перегонів у США вело розслідування з метою з’ясувати ступінь відповідальності Клінтон за те, що вона під час перебування держсекретарем порушувала правила службового листування електронною поштою. У липні минулого року тодішній директор ФБР Джеймс Комі оголосив про відсутність підстав для пред’явлення звинувачень кандидату демократів в президенти. Однак в жовтні того ж року бюро відновило це розслідування в світлі появи нових обставин.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Конгресі перевіряють контакти юрисконсульта ФБР із автором статті про Трампа

6 листопада 2016 року, за два дні до виборів президента США, директор ФБР оголосив, що додаткова перевірка закінчена і висновок про непідсудність Клінтон залишається в силі. Як зазначає Washington Post, коли Комі очолював відомство, Маккейб був його правою рукою, і саме він фактично займався розслідуванням навколо листувань Клінтон.

Нанагадаємо, що під час передвиборної кампанії навколо Х.Клінтон виник “поштовий скандал”, який був пов’язаний з несанкціонованим використанням нею домашнього комп’ютера для службового листування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,614.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,609.21