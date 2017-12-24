The Washington Post: заступник голови ФБР Маккейб планує піти у відставку в березні 2018 року

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Заступник директора Федерального бюро розслідувань Ендрю Маккейб, який опинився в центрі скандалу навколо розслідування електронних листувань екс-кандидата в президенти США Хілларі Клінтон, планує подати у відставку на початку 2018 року. З таким твердженням виступила в суботу газета The Washington Post з посиланням на обізнані джерела, інформує УНН.