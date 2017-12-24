The Washington Post: заместитель главы ФБР Маккейб планирует уйти в отставку в марте 2018

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 39041 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 94117 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 109566 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 122563 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 142901 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159276 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122741 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138699 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189719 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 290960 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.6м/с
77%
Популярные новости

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41848 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26471 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26619 просмотра

Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов - Bloomberg

7 апреля, 16:31 • 13300 просмотра

Во Франции задержали внука короля Румынии по делу о коррупции

7 апреля, 16:36 • 12612 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 186657 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 243345 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 444982 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 398211 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 483110 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26620 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26472 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41849 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64286 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70571 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

The Washington Post: заместитель главы ФБР Маккейб планирует уйти в отставку в марте 2018

Киев • УНН

 • 9362 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Заместитель директора Федерального бюро расследований Эндрю Маккейб, который оказался в центре скандала вокруг расследования электронных переписок экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон планирует подать в отставку в начале 2018 года. С таким утверждением выступила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники, передает УНН.

The Washington Post: заместитель главы ФБР Маккейб планирует уйти в отставку в марте 2018

Как отмечается, это, вероятно, состоится в начале марта, когда он сможет в полной мере претендовать на пенсионные льготы после выслуги определенного срока в ведомстве. “У него есть около 90 дней, из них часть — праздники. Он может это сделать”, — сказал один из источников газеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Конгрессе США намерены вызвать для дачи показаний ряд сотрудников ФБР и Минюста

Ранее телеканал CNBC сообщил, что республиканцы в Палате представителей Конгресса ищут доказательства, которые заставят отправить в отставку Маккейба за то, что он во время предвыборной кампании в США замял расследование в отношении Клинтон. Ряд консервативных вашингтонских аналитиков причисляют Маккейба к так называемому “глубокому подполья” (Deep State) — тайного бюрократическом сопротивления в госаппарате, которое пытается всячески делегитимизировать законно избранного главу государства Дональда Трампа.

ФБР на пике избирательной гонки в США вело расследование с целью выяснить степень ответственности Клинтон за то, что она во время пребывания госсекретарем нарушала правила служебной переписки по электронной почте. В июле прошлого года тогдашний директор ФБР Джеймс Коми объявил об отсутствии оснований для предъявления обвинений кандидату демократов в президенты. Однако в октябре того же года бюро возобновило это расследование в свете появления новых обстоятельств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Конгрессе проверяют контакты юрисконсульта ФБР с автором статьи о Трампа

6 ноября 2016, за два дня до выборов президента США, директор ФБР объявил, что дополнительная проверка закончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе. Как отмечает Washington Post, когда Коми возглавлял ведомство, Маккейб был его правой рукой, и именно он фактически занимался расследованием вокруг переписок Клинтон.

Нанагадаемо, что во время предвыборной кампании вокруг Х.Клинтон возник “почтовый скандал”, который был связан с несанкционированным использованием ею домашнего компьютера для служебной переписки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.42
Bitcoin
$79,239.60
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,998.00
Ethereum
$1,572.24