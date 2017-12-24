The Washington Post: заместитель главы ФБР Маккейб планирует уйти в отставку в марте 2018

Как отмечается, это, вероятно, состоится в начале марта, когда он сможет в полной мере претендовать на пенсионные льготы после выслуги определенного срока в ведомстве. “У него есть около 90 дней, из них часть — праздники. Он может это сделать”, — сказал один из источников газеты.

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Ранее телеканал CNBC сообщил, что республиканцы в Палате представителей Конгресса ищут доказательства, которые заставят отправить в отставку Маккейба за то, что он во время предвыборной кампании в США замял расследование в отношении Клинтон. Ряд консервативных вашингтонских аналитиков причисляют Маккейба к так называемому “глубокому подполья” (Deep State) — тайного бюрократическом сопротивления в госаппарате, которое пытается всячески делегитимизировать законно избранного главу государства Дональда Трампа.

ФБР на пике избирательной гонки в США вело расследование с целью выяснить степень ответственности Клинтон за то, что она во время пребывания госсекретарем нарушала правила служебной переписки по электронной почте. В июле прошлого года тогдашний директор ФБР Джеймс Коми объявил об отсутствии оснований для предъявления обвинений кандидату демократов в президенты. Однако в октябре того же года бюро возобновило это расследование в свете появления новых обстоятельств.

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6 ноября 2016, за два дня до выборов президента США, директор ФБР объявил, что дополнительная проверка закончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе. Как отмечает Washington Post, когда Коми возглавлял ведомство, Маккейб был его правой рукой, и именно он фактически занимался расследованием вокруг переписок Клинтон.

Нанагадаемо, что во время предвыборной кампании вокруг Х.Клинтон возник “почтовый скандал”, который был связан с несанкционированным использованием ею домашнего компьютера для служебной переписки.