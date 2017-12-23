ЗМІ: у Конгресі перевіряють контакти юрисконсульта ФБР із автором статті про Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Республіканці в палаті представників Конгресу США вивчають контакти між юрисконсультом Федерального бюро розслідувань Джеймсом Бейкер і журналістом ліберального журналу Mother Jones Девідом Корном, який 31 жовтня минулого року першим повідомив про існування компрометуючого досьє на тоді ще кандидата в президенти Дональда Трампа. Про це в п'ятницю інформувала газета Politico, повідомляє УНН.
Законодавці на даний момент вивчають документи, надані нещодавно міністерством юстиції. Згідно з цими паперами, Бейкер і Корн спілкувалися за кілька тижнів до президентських виборів у листопаді 2016 року. При цьому ніяких реальних свідчень того, що юрисконсульт передавав журналістові будь-які відомості, немає. Сам Бейкер у четвер оголосив про свою відставку.
“Я не збираюся обговорювати свої джерела. Але для того, щоб не допустити поширення неправдивої інформації, скажу: Джеймс Бейкер не був моїм джерелом для цієї статті”, — заявив у свою чергу Корн Politico. У ФБР від коментарів відмовилися.
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Як раніше повідомляло УНН, Спецкомітет з розвідки Палати представників Конгресу США готується викликати повісткою на наступному тижні для дачі свідчень ряд високопоставлених співробітників ФБР та Мін’юсту. Законодавців цікавлять подробиці, що стосуються інформації, яка містилася в так званому “досьє” на президента США Дональда Трампа. Конгресмени-республіканці Спецкомітету Палати представників з розвідки вже на протязі декількох тижнів проводять своє розслідування з метою з’ясувати, чи не припустилися колишні керівники Мін’юсту і ФБР витоку відомостей про досьє на Трампа, в якому йдеться про його зв’язки з Росією. На думку деяких законодавців, мова може йти про якийсь змові в вищих ешелонах американських правоохоронних органів. У наступному році може бути опублікована доповідь за підсумками цього розгляду.