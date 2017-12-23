ЗМІ: у Конгресі перевіряють контакти юрисконсульта ФБР із автором статті про Трампа

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 27563 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 69068 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 79860 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 75418 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 103665 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 74637 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 84189 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96327 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88223 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 191866 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.9м/с
73%
Популярнi новини

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки

12 квітня, 20:03 • 9642 перегляди

Паліса: Перемир'я з росією можливе, але лише короткострокове

12 квітня, 20:36 • 5598 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 11966 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 12236 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 18201 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 79867 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 191869 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 345414 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 280376 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 389898 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 15994 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 14559 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 75421 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21830 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26868 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

ЗМІ: у Конгресі перевіряють контакти юрисконсульта ФБР із автором статті про Трампа

Київ • УНН

 • 9970 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Республіканці в палаті представників Конгресу США вивчають контакти між юрисконсультом Федерального бюро розслідувань Джеймсом Бейкер і журналістом ліберального журналу Mother Jones Девідом Корном, який 31 жовтня минулого року першим повідомив про існування компрометуючого досьє на тоді ще кандидата в президенти Дональда Трампа. Про це в п'ятницю інформувала газета Politico, повідомляє УНН.

ЗМІ: у Конгресі перевіряють контакти юрисконсульта ФБР із автором статті про Трампа

Законодавці на даний момент вивчають документи, надані нещодавно міністерством юстиції. Згідно з цими паперами, Бейкер і Корн спілкувалися за кілька тижнів до президентських виборів у листопаді 2016 року. При цьому ніяких реальних свідчень того, що юрисконсульт передавав журналістові будь-які відомості, немає. Сам Бейкер у четвер оголосив про свою відставку.

“Я не збираюся обговорювати свої джерела. Але для того, щоб не допустити поширення неправдивої інформації, скажу: Джеймс Бейкер не був моїм джерелом для цієї статті”, — заявив у свою чергу Корн Politico. У ФБР від коментарів відмовилися.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Юристи Трампа звинуватили спецпрокурора США в незаконному отриманні документів

Як раніше повідомляло УНН, Спецкомітет з розвідки Палати представників Конгресу США готується викликати повісткою на наступному тижні для дачі свідчень ряд високопоставлених співробітників ФБР та Мін’юсту. Законодавців цікавлять подробиці, що стосуються інформації, яка містилася в так званому “досьє” на президента США Дональда Трампа. Конгресмени-республіканці Спецкомітету Палати представників з розвідки вже на протязі декількох тижнів проводять своє розслідування з метою з’ясувати, чи не припустилися колишні керівники Мін’юсту і ФБР витоку відомостей про досьє на Трампа, в якому йдеться про його зв’язки з Росією. На думку деяких законодавців, мова може йти про якийсь змові в вищих ешелонах американських правоохоронних органів. У наступному році може бути опублікована доповідь за підсумками цього розгляду.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,614.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,609.21