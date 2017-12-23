СМИ: в Конгрессе проверяют контакты юрисконсульта ФБР с автором статьи о Трампе

Законодатели сейчас изучают документы, предоставленные недавно министерством юстиции. Согласно этим бумагам, Бейкер и Корн общались за несколько недель до президентских выборов в ноябре 2016 года. При этом никаких реальных свидетельств того, что юрисконсульт передавал журналисту любые сведения, нет. Сам Бэйкер в четверг объявил о своей отставке.

“Я не собираюсь обсуждать свои источники. Но для того, чтобы не допустить распространения ложной информации, скажу: Джеймс Бейкер ни был моим источником для этой статьи ”, - заявил в свою очередь Корн Politico. В ФБР от комментариев отказались.

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Как ранее сообщало УНН, Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США готовится вызвать повесткой на следующей неделе для дачи показаний ряд высокопоставленных сотрудников ФБР и Минюста. Законодателей интересуют подробности, касающиеся информации, содержавшейся в так называемом “досье” на президента США Дональда Трампа. Конгрессмены-республиканцы Спецкомитета Палаты представителей по разведке уже на протяжении нескольких недель проводят свое расследование с целью выяснить, не допустили бывшие руководители Минюста и ФБР утечки сведений о досье на Трампа, в котором говорится о его связи с Россией. По мнению некоторых законодателей, речь может идти о каком-то заговоре в высших эшелонах американских правоохранительных органов. В следующем году может быть опубликован доклад по итогам этого рассмотрения.