Трамп закликав відправити у в'язницю помічницю Клінтон
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп закликав відправити у в'язницю помічницю Хілларі Клінтон, яка пересилала секретні внутрішньовідомчі електронні листи на приватний комп'ютер і з нього. Про це глава держави написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
“Безчесну помічницю Хілларі Клінтон Хуму Абедін звинувачують у недотриманні елементарного протоколу безпеки. Вона вклала секретні паролі в руки іноземних агентів ... Посадити!”, — закликав Трамп.
Раніше стало відомо, що Абедін відправляла листи з комп’ютера, до якого також мав доступ її колишній чоловік, американський конгресмен Ентоні Уінер.
Як повідомляв УНН, Трамп заявив, що, на його думку, спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який займається розслідуванням можливого російського втручання у вибори 2016 року, буде справедливим.