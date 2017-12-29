Трамп розраховує на справедливість у розслідуванні втручання РФ у вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який займається розслідуванням можливого російського втручання у вибори 2016 року, буде справедливим. Про це американський лідер заявив в інтерв'ю The New York Times у своєму гольф-клубі в Вест-Палм-Біч, передає УНН.
"Це робить країну дуже поганою, і це ставить країну в дуже погану позицію. Так що, чим швидше це з'ясується, тим краще для країни", - сказав Д.Трамп, говорячи про розслідування.
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Президент США повторив своє твердження про те, що демократи придумали звинувачення щодо Росії "як обман, як прийом, як вибачення за програш". Він сказав, що "всі знають", що його сподвижники не вступали в змову з росіянами.
"Змови не було. Але я думаю, що він буде справедливим", - сказав Д.Трамп, кажучи про спецпрокурора Р.Мюллера.
На запитання про те, чи буде він розпоряджатися, щоб Мін'юст країни відновив розслідування справи щодо електронної пошти Хілларі Клінтон, він заявив, що "у мене є повне право робити те, що я хочу робити з Мін'юстом", повторюючи твердження своїх прихильників про те, що у нього як у президента є право починати або припиняти розслідування. При цьому Д.Трамп зазначив, що "залишився не залученим у це конкретне питання".
Нагадаємо, Д.Трамп розраховує на швидке завершення розслідування щодо втручання у вибори.