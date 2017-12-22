Опросы CNN: почти половина американцев довольны ходом расследования по РФ

Согласно распространенным данным, 47% респондентов одобряют ход расследования, которое в том числе нацелено на выявление предполагаемого сговора между помощниками Трампа и представителями Российской Федерации. Около 34% опрошенных не поддерживают рассмотрение.

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Если брать исключительно демократов, то расследованием довольны 63% респондентов. Среди республиканцев, к которым относится в том числе Трамп, в целесообразности рассмотрения уверен лишь 31% опрошенных.

При этом 56% респондентов заявили, что не доверяют словам Трампа, который неоднократно заявлял о предвзятости расследования и отсутствии оснований для его проведения. 35% участников опроса одобряют то, как президент ведет себя по отношению к рассмотрению, считая его заверения об ангажированности следствия правдивыми.

Напомним, Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США готовится вызвать повесткой на следующей неделе для дачи показаний ряд высокопоставленных сотрудников ФБР и Минюста. Законодателей интересуют подробности, касающиеся информации, содержавшейся в так называемом "досье" на президента США Дональда Трампа.