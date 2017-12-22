Опитування CNN: майже половина американців задоволені ходом розслідування щодо РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Майже половина жителів США задоволені ходом розслідування, яке проводить спецпрокурор Роберт Мюллер в зв'язку з твердженнями про втручання Російської Федерації у американські вибори. Про це свідчать опубліковані в четвер результати нового соціологічного опитування, проведеного телеканалом CNN, інформує УНН.
Згідно з поширеними даними, 47% респондентів схвалюють хід розслідування, яке у тому числі націлене на виявлення передбачуваного змови між помічниками Трампа і представниками Російської Федерації. Близько 34% опитаних не підтримують розгляд.
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Якщо брати виключно демократів, то розслідуванням задоволені 63% респондентів. Серед республіканців, до яких належить у тому числі Трамп, у доцільності розгляду щодо РФ упевнений лише 31% опитаних.
При цьому 56% респондентів заявили, що не довіряють словами Трампа, який неодноразово заявляв про упередженість розслідування і відсутності підстав для його проведення. 35% учасників опитування схвалюють те, як президент веде себе по відношенню до розгляду, вважаючи його запевнення про ангажованість слідства правдивими.
Нагадаємо, Спецкомітет з розвідки Палати представників Конгресу США готується викликати повісткою на наступному тижні для дачі свідчень ряд високопоставлених співробітників ФБР та Мін’юсту. Законодавців цікавлять подробиці, що стосуються інформації, яка містилася в так званому “досьє” на президента США Дональда Трампа.