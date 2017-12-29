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Трамп рассчитывает на справедливость в расследовании вмешательства РФ в выборы

Киев • УНН

 • 8075 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, специальный прокурор Роберт Мюллер, который занимается расследованием возможного российского вмешательства в выборы 2016 года, будет справедливым. Об этом американский лидер заявил в интервью The New York Times в своем гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич, передает УНН.

Трамп рассчитывает на справедливость в расследовании вмешательства РФ в выборы

"Это делает страну очень плохой, и это ставит страну в очень плохую позицию. Так что, чем скорее это выясниться, тем лучше для страны", - сказал Д.Трамп, говоря о расследовании.

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Президент США повторил свое утверждение о том, что демократы придумали обвинения по России "как обман, как уловку, в качестве извинения из-за проигрыша". Он сказал, что "все знают", что его сподвижники не вступали в сговор с россиянами.

"Сговора не было. Но я думаю, что он будет справедлив", - сказал Д.Трамп, говоря о спецпрокуроре Р.Мюллере.

На вопрос о том, будет ли он распоряжаться, чтобы Минюст страны возобновил расследование дела относительно электронной почты Хиллари Клинтон, он заявил, что "у меня есть полное право делать то, что я хочу делать с Минюстом", повторяя утверждения своих сторонников о том, что в качестве президента он имеет право открывать или прекращать расследование. При этом Д.Трамп отметил, что "остался не вовлеченным в этот конкретный вопрос".

Напомним, Д.Трамп рассчитывает на скорый конец расследования относительно вмешательства в выборы.

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