Ремонт зруйнованого мосту у Харкові почнеться вже завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. На обваленому мосту у Харкові деякі роботи повинні початися вже завтра. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресцентрі Служби автомобільних доріг у Харківській області.
"Ще два дні триватиме детальне обстеження. Деякі роботи вже повинні початися завтра – попереджувальні роботи запобігання подальшій руйнації", - повідомили у пресцентрі.
Скільки триватимуть ремонтні роботи, буде відомо після укладення висновків експертизи.
"Зараз ідуть розрахунки. Три проектних інститути зараз працюють в посиленому режимі для визначення першочергових робіт та вартості робіт", - повідомили у пресцентрі.
Нагадаємо, у Харкові стався обвал автомобільного мосту. Однією з причин руйнування називають перевантажену фуру.
За фактом обвалу автомобільного мосту у Харкові відкрито кримінальне провадження.