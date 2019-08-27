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Ремонт зруйнованого мосту у Харкові почнеться вже завтра

Ремонт зруйнованого мосту у Харкові почнеться вже завтра

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. На обваленому мосту у Харкові деякі роботи повинні початися вже завтра. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресцентрі Служби автомобільних доріг у Харківській області.

"Ще два дні триватиме детальне обстеження. Деякі роботи вже повинні початися завтра – попереджувальні роботи запобігання подальшій руйнації", - повідомили у пресцентрі.

Скільки триватимуть ремонтні роботи, буде відомо після укладення висновків експертизи.

"Зараз ідуть розрахунки. Три проектних інститути зараз працюють в посиленому режимі для визначення першочергових робіт та вартості робіт", - повідомили у пресцентрі.

Нагадаємо, у Харкові стався обвал автомобільного мосту. Однією з причин руйнування називають перевантажену фуру.

За фактом обвалу автомобільного мосту у Харкові відкрито кримінальне провадження.

Українські Національні Новини

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