В Укравтодорі назвали причину руйнування мосту у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Однією з причин руйнування шляхопроводу біля Харкова називають перевантажену фуру. Про це на сторінці у Facebook повідомило Державне агентство автомобільних доріг України, передає УНН.
"Аварійне руйнування частини шляхопроводу через залізницю на дорозі М-18 в районі с. Пісочин (об’їзна Харкова) відбулося через динамічний удар перевантаженої фури", - йдеться в повідомленні.
Зміщення конструкції, за попередньою інформацією, зміг спричинити динамічний удар перевантаженої фури, про що свідчить чітко виражений гальмівний шлях у межах місця руйнування.
"Наразі аналізують камери відеоспостереження, вивчають гальмівний шлях та інші фактори для встановлення причини руйнування. На місці події працюють дорожники, мостовики, представники поліції. За результатами обстеження, буде прийнято рішення щодо відновлення або ділянки мосту, або необхідності повної реконструкції мостової споруди", - йдеться в повідомленні.
Транспортні потоки направлено по іншій частині Окружної - по дорозі Київ- Харків - Довжанський.
Раніше УНН повідомляв, що у Харкові стався обвал автомобільного мосту.