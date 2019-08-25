В Укравтодоре назвали причину разрушения моста в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Одной из причин разрушения путепровода возле Харькова называют перегруженную фуру. Об этом на странице в Facebook сообщил Государственное агентство автомобильных дорог Украины, передает УНН.
"Аварийное разрушения части путепровода через железную дорогу на дороге М-18 в районе с. Песочин (объездная Харькова) произошло из-за динамического удара перегруженной фуры", - говорится в сообщении.
Смещение конструкции, по предварительной информации, смог вызвать динамический удар перегруженной фуры, о чем свидетельствует четко выраженный тормозной путь в пределах места разрушения.
"Сейчас анализируют камеры видеонаблюдения, изучают тормозной путь и другие факторы для установления причины разрушения. На месте происшествия работают дорожники, мостовики, представители полиции. По результатам обследования будет принято решение о возобновлении или участка моста, или необходимости полной реконструкции мостового сооружения", - говорится в сообщении.
Транспортные потоки направлены по другой части Окружной - по дороге Киев-Харьков - Довжанский.
Ранее УНН сообщал, что в Харькове произошел обвал автомобильного моста.