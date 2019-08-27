Ремонт разрушенного моста в Харькове начнется уже завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. На обрушившемся мосту в Харькове некоторые работы должны начаться уже завтра. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-центре Службы автомобильных дорог в Харьковской области.
"Еще два дня продлится детальное обследование. Некоторые работы уже должны начаться завтра - предупредительные работы предотвращения дальнейшего разрушения", - сообщили в пресс-центре.
Сколько продлятся ремонтные работы, будет известно после заключения выводов экспертизы.
"Сейчас идут расчеты. Три проектных института сейчас работают в усиленном режиме для определения первоочередных работ и стоимости работ", - сообщили в пресс-центре.
Напомним, в Харькове произошел обвал автомобильного моста. Одной из причин разрушения называют перегруженную фуру.
По факту обрушения автомобильного моста в Харькове открыто уголовное производство.