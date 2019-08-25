Через обвал мосту у Харкові відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. За фактом обвалу автомобільного мосту у Харкові, що сталося сьогодні зранку, відкрито кримінальне провадження. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367(службова недбалість) та ч. 2 ст.275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Санкціями даних статей передбачено покарання від 2 до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Нагадаємо, що ремонтні роботи на харківському мосту, що обвалився, обіцяють почати невідкладно. Ймовірною причиною руйнування шляхопроводу називають перевантажену фуру.