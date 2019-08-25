Из-за обвала моста в Харькове открыто уголовное производство

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Санкциями данных статей предусматривает наказание от 2 до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, что ремонтные работы на харьковском мосту обещают начать безотлагательно. Вероятной причиной разрушения путепровода называют перегруженную фуру.



