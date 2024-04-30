Ремонт дитячої обллікарні, робота зернового коридору, інвестиції в Одещину: Кіпер розповів подробиці зустрічі з послом Індії
Київ • УНН
Ремонт дитячої обллікарні, робота зернового коридору, інвестиції в Одещину: Кіпер розповів подробиці зустрічі з послом Індії.
Посол Індії в Україні Харш Кумар Джейн відвідав Одеську область. Про це повідомляє очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
Під час зустрічі сторони обговорили питання можливої допомоги у ремонті Одеської обласної дитячої клінічної лікарні, роботу українського зернового коридору, індійські інвестиції в регіон, активізацію міжнародного співробітництва з Індією.
Індія зацікавлена допомагати Одещині, адже історія регіону повʼязана зокрема і з цією країною, зазначив під час зустрічі Харш Кумар Джейн.
"Поінформували пана Надзвичайного і Повноважного Посла щодо будівництва лікувального корпусу Одеської обласної дитячої клінічної лікарні. Розраховуємо на підтримку міжнародних партнерів у цьому питанні, адже життя та здоровʼя дітей для нас - понад усе.
Також під час візиту пан Посол мав нагоду на власні очі побачити жахливі наслідки терористичних атак росії по історичному центру Одеси та оцінити, наскільки важливо сьогодні підтримувати Україну", - пише Кіпер.
Одещина стала епіцентром міжнародних зустрічей. Торік регіон відвідало понад 100 делегацій.
Так, у грудні Одеську область відвідав спеціальний уповноважений МЗС Греції з питань України Спиридон Ламбрідіс та генеральний консул Грецької Республіки в Одесі Дімітріос Дохтсіс. Обидва засудили російські атаки та заявили про готовність грецької сторони долучитися до відбудови Одещини у повоєнний час. Того ж місяця Кіпер зустрівся зі шведськими офіційними особами, щоб обговорити триваючі атаки росії і заручитися подальшою підтримкою регіональної безпеки.
У результаті проведеної зустрічі Одещина очікує від шведської сторони допомогу у зміцненні безпеки регіону. У листопаді Одесу відвідав новопризначений міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.
Під час візиту Кемерон ознайомився з наслідками російського тероризму, націленого на українське зерно, портову цивільну інфраструктуру та пам’ятки архітектури Одеси.