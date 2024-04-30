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Ремонт дитячої обллікарні, робота зернового коридору, інвестиції в Одещину: Кіпер розповів подробиці зустрічі з послом Індії

Ремонт дитячої обллікарні, робота зернового коридору, інвестиції в Одещину: Кіпер розповів подробиці зустрічі з послом Індії

Київ • УНН

 • 20691 перегляди

Ремонт дитячої обллікарні, робота зернового коридору, інвестиції в Одещину: Кіпер розповів подробиці зустрічі з послом Індії.

Посол Індії в Україні Харш Кумар Джейн відвідав Одеську область. Про це повідомляє очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Під час зустрічі сторони обговорили питання можливої допомоги у ремонті Одеської обласної дитячої клінічної лікарні, роботу українського зернового коридору, індійські інвестиції в регіон, активізацію міжнародного співробітництва з Індією.

Індія зацікавлена допомагати Одещині, адже історія регіону повʼязана зокрема і з цією країною, зазначив під час зустрічі Харш Кумар Джейн.

"Поінформували пана Надзвичайного і Повноважного Посла щодо будівництва лікувального корпусу Одеської обласної дитячої клінічної лікарні. Розраховуємо на підтримку міжнародних партнерів у цьому питанні, адже життя та здоровʼя дітей для нас - понад усе.

Також під час візиту пан Посол мав нагоду на власні очі побачити жахливі наслідки терористичних атак росії по історичному центру Одеси та оцінити, наскільки важливо сьогодні підтримувати Україну", - пише Кіпер.

Одещина стала епіцентром міжнародних зустрічей. Торік регіон відвідало понад 100 делегацій.

Так, у грудні Одеську область відвідав спеціальний уповноважений МЗС Греції з питань України Спиридон Ламбрідіс та генеральний консул Грецької Республіки в Одесі Дімітріос Дохтсіс. Обидва засудили російські атаки та заявили про готовність грецької сторони долучитися до відбудови Одещини у повоєнний час. Того ж місяця Кіпер зустрівся зі шведськими офіційними особами, щоб обговорити триваючі атаки росії і заручитися подальшою підтримкою регіональної безпеки.

У результаті проведеної зустрічі Одещина очікує від шведської сторони допомогу у зміцненні безпеки регіону. У листопаді Одесу відвідав новопризначений міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.

Під час візиту Кемерон ознайомився з наслідками російського тероризму, націленого на українське зерно, портову цивільну інфраструктуру та пам’ятки архітектури Одеси.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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