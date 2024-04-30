Ремонт детской облбольницы, работа зернового коридора, инвестиции в Одесскую область: Кипер рассказал подробности встречи с послом Индии.

Посол Индии в Украине Харш Кумар Джейн посетил Одесскую область. Об этом сообщает глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Во время встречи стороны обсудили вопросы возможной помощи в ремонте Одесской областной детской клинической больницы, работу украинского зернового коридора, индийские инвестиции в регион, активизацию международного сотрудничества с Индией.

Индия заинтересована помогать Одесской области, ведь история региона связана в том числе и с этой страной, отметил во время встречи Харш Кумар Джейн.

"Проинформировали господина Чрезвычайного и Полномочного Посла о строительстве лечебного корпуса Одесской областной детской клинической больницы. Рассчитываем на поддержку международных партнеров в этом вопросе, ведь жизнь и здоровье детей для нас - превыше всего.

Также во время визита господин Посол имел возможность воочию увидеть ужасные последствия террористических атак россии по историческому центру Одессы и оценить, насколько важно сегодня поддерживать Украину", - пишет Кипер.

Одесская область стала эпицентром международных встреч. В прошлом году регион посетили более 100 делегаций.

В частности, в декабре Одесскую область посетил специальный уполномоченный МИД Греции по вопросам Украины Спиридон Ламбридис и генеральный консул Греческой Республики в Одессе Димитриос Дохтсис. Оба осудили российские атаки и заявили о готовности греческой стороны присоединиться к восстановлению Одесской области в послевоенное время. В том же месяце Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки россии и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности.

В результате проведенной встречи Одесская область ожидает от шведской стороны помощь в укреплении безопасности региона. В ноябре Одессу посетил новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Во время визита Кэмерон ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, портовую гражданскую инфраструктуру и памятники архитектуры Одессы.