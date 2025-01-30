Регламентний комітет підтримав відсторонення Порошенка від засідань Ради: назвали причину

Комітет Верховної Ради з питань регламенту,депутатської етики та організації роботи підтримав відсторонення нардепа Петра Порошенка від засідань Ради через те, що він під час одного із засідань у грудні послав нардепа Богдана Яременка. Про це йдеться у висновку комітету, передає УНН.

Комітет на засіданні 30 січня розглянув заяву народного депутата України Потураєва Микити та інших народних депутатів України щодо подій, які мали місце 19 грудня 2024 року в залі пленарних засідань Верховної Ради за участю народного депутата України Порошенка Петра Так, у заяві народних депутатів України йдеться зокрема, про те, що 19 грудня 2024 року "під час пленарного засідання Верховної Ради народний депутат Петро Порошенко за присутності моєї та інших колег, народних депутатів України, дозволив собі ганебні, хамські висловлювання у формі матюків на адресу народного депутата України Богдана Яременко, - йдеться у висновку.

В заяві просилося "вжити необхідних заходів реагування, а саме позбавити народного депутата України Петра Порошенка права брати участь у пленарних засіданнях".

Враховуючи зазначене, та оскільки випадок, про який йдеться у заяві народного депутата України Потураєва та інших народних депутатів України , за участю народного депутата України Порошенка, мав місце у залі пленарних засідань Верховної Ради під час проведення такого пленарного засідання (...) комітет ухвалив зазначений висновок та рекомендує Верховній Раді без обговорення прийняти рішення про позбавлення народного депутата України Петра Порошенка права брати участь в одному пленарному засіданні Верховної Ради України і довести це рішення до відома виборців через газету "Голос України", - зазначили в комітеті.

Нагадаємо

У народного депутата Порошенка були змушені визнати його військовозобов’язаного сина Олексія ухилянтом, фактично підтвердивши порушення ним закону про мобілізацію. Зроблено це було заради зняття арешту майна Порошенка-молодшого за ігнорування ним повісток.