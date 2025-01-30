Регламентный комитет поддержал отстранение Порошенко от заседаний Рады: назвали причину

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы поддержал отстранение нардепа Петра Порошенко от заседаний Рады из-за того, что он во время одного из заседаний в декабре послал нардепа Богдана Яременко. Об этом говорится в заключении комитета, передает УНН.

Комитет на заседании 30 января рассмотрел заявление народного депутата Украины Потураева Никиты и других народных депутатов Украины относительно событий, которые имели место 19 декабря 2024 года в зале пленарных заседаний Верховной Рады с участием народного депутата Украины Порошенко Петра Так, в заявлении народных депутатов Украины говорится в частности, о том, что 19 декабря 2024 года "во время пленарного заседания Верховной Рады народный депутат Петр Порошенко в присутствии моей и других коллег, народных депутатов Украины, позволил себе позорные, хамские высказывания в форме мата в адрес народного депутата Украины Богдана Яременко, - говорится в заключении.

В заявлении просилось "принять необходимые меры реагирования, а именно лишить народного депутата Украины Петра Порошенко права участвовать в пленарных заседаниях".

Учитывая указанное, и поскольку случай, о котором говорится в заявлении народного депутата Украины Потураева и других народных депутатов Украины, с участием народного депутата Украины Порошенко, имел место в зале пленарных заседаний Верховной Рады во время проведения такого пленарного заседания (...) комитет принял указанный вывод и рекомендует Верховной Раде без обсуждения принять решение о лишении народного депутата Украины Петра Порошенко права участвовать в одном пленарном заседании Верховной Рады Украины и довести это решение до сведени - отметили в комитете.

Напомним

У народного депутата Порошенко были вынуждены признать его военнообязанного сына Алексея уклонистом, фактически подтвердив нарушение им закона о мобилизации. Сделано это было ради снятия ареста имущества Порошенко-младшего за игнорирование им повесток.