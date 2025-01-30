Регламентный комитет поддержал отстранение Порошенко от заседаний Рады: назвали причину

ukenru
Эксклюзив
В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
15:12 • 50883 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

Эксклюзив
Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
14:34 • 72038 просмотра

Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил

Эксклюзив
На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция
13:06 • 100711 просмотра

На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией
12:52 • 103135 просмотра

"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией

Эксклюзив
Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля
11:49 • 104010 просмотра

Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля

Эксклюзив
В Ассоциации перевозчиков против остановок маршруток во время тревоги: объяснили почему
30 января, 11:20 • 104572 просмотра

В Ассоциации перевозчиков против остановок маршруток во время тревоги: объяснили почему

Прогнозов на отключение света из-за похолодания нет - Укрэнерго
30 января, 11:09 • 101068 просмотра

Прогнозов на отключение света из-за похолодания нет - Укрэнерго

Эксклюзив
Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ
30 января, 10:25 • 101144 просмотра

Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ

Эксклюзив
Важно услышать всех: в комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку
30 января, 09:58 • 101610 просмотра

Важно услышать всех: в комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку

Эксклюзив
Возвращение украинцев из-за границы: эксперт объяснила, что может сделать власть для этого
30 января, 08:09 • 101951 просмотра

Возвращение украинцев из-за границы: эксперт объяснила, что может сделать власть для этого

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский показал последствия ночной атаки рф "шахедом" по Сумах

Зеленский показал последствия ночной атаки рф "шахедом" по Сумах

30 января, 07:57 • 112579 просмотра
"Вы допустили очень большую ошибку": Мустафа Джемилев рассказал о разговоре с путиным в 2014 году

"Вы допустили очень большую ошибку": Мустафа Джемилев рассказал о разговоре с путиным в 2014 году

30 января, 10:36 • 76343 просмотра
Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

11:39 • 112149 просмотра
Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

15:24 • 77232 просмотра
Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

15:36 • 36886 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

15:24 • 77232 просмотра
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 217066 просмотра
От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

28 января, 13:25 • 218706 просмотра
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
Эксклюзив

28 января, 13:03 • 208653 просмотра
Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

28 января, 11:11 • 202750 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

15:57 • 36315 просмотра
Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

15:36 • 36886 просмотра
Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

11:39 • 112149 просмотра
День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

30 января, 04:30 • 127678 просмотра
Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

29 января, 17:13 • 114655 просмотра
Актуальное
Регламентный комитет поддержал отстранение Порошенко от заседаний Рады: назвали причину

Регламентный комитет поддержал отстранение Порошенко от заседаний Рады: назвали причину

Киев  •  УНН

 • 12486 просмотра

Read in English

Регламентный комитет ВР поддержал отстранение Порошенко от одного пленарного заседания из-за нецензурных высказываний в адрес нардепа Яременко. Инцидент произошел 19 декабря во время пленарного заседания.

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы поддержал отстранение нардепа Петра Порошенко от заседаний Рады из-за того, что он во время одного из заседаний в декабре послал нардепа Богдана Яременко. Об этом говорится в заключении комитета, передает УНН.

Комитет на заседании 30 января рассмотрел заявление народного депутата Украины Потураева Никиты и других народных депутатов Украины относительно событий, которые имели место 19 декабря 2024 года в зале пленарных заседаний Верховной Рады с участием народного депутата Украины Порошенко Петра Так, в заявлении народных депутатов Украины говорится в частности, о том, что 19 декабря 2024 года "во время пленарного заседания Верховной Рады народный депутат Петр Порошенко в присутствии моей и других коллег, народных депутатов Украины, позволил себе позорные, хамские высказывания в форме мата в адрес народного депутата Украины Богдана Яременко,

- говорится в заключении.

В заявлении просилось "принять необходимые меры реагирования, а именно лишить народного депутата Украины Петра Порошенко права участвовать в пленарных заседаниях".

Учитывая указанное, и поскольку случай, о котором говорится в заявлении народного депутата Украины Потураева и других народных депутатов Украины, с участием народного депутата Украины Порошенко, имел место в зале пленарных заседаний Верховной Рады во время проведения такого пленарного заседания (...) комитет принял указанный вывод и рекомендует Верховной Раде без обсуждения принять решение о лишении народного депутата Украины Петра Порошенко права участвовать в одном пленарном заседании Верховной Рады Украины и довести это решение до сведени

- отметили в комитете.

Напомним

У народного депутата Порошенко были вынуждены признать его военнообязанного сына Алексея уклонистом, фактически подтвердив нарушение им закона о мобилизации. Сделано это было ради снятия ареста имущества Порошенко-младшего за игнорирование им повесток.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы