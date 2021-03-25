Разумков заявив, що вводити локдаун по всій Україні недоцільно
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Введення жорстких карантинних обмежень на всій території України на сьогодні є недоцільним. Таку думку висловив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі Українського радіо, передає кореспондент УНН.
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“Станом на сьогодні ми не плануємо вводити повний локдаун...Вводити по всій державі повний карантин станом на сьогодні недоцільно”, — розповів Разумков.
За його словами, він розраховує, що для введення “повного локдауну” в Україні не буде необхідності.
“Але реакція повинна бути адекватною тим викликам, які будуть стояти й перед владою, й перед українською державою”, — зауважив він.
Що було раніше
Розмови про всеукраїнський локдаун ведуться серед українських політиків вже декілька тижнів. Напередодні Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що найближчим часом загальнонаціонального карантину очікувати не варто.
Проте секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у випадку погіршення ситуації з коронавірусом у різних регіонах України, не виключено, що доведеться “закрити всю країну”.