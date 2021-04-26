Разумков офіційно скликав на завтра два позачергових засідання ВР

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання у вівторок, 27 квітня, двох позачергових пленарних засідань парламенту, а саме - на 16:00 та відразу після нього другого, на вимогу 154 і 153 народних депутатів відповідно. Загалом на цих засіданнях планується розглянути 14 питань. Про це повідомили УНН в Інформаційному управлінні Апарату ВР.

Цитата:

"Скликати позачергове пленарне засідання ВРУ дев’ятого скликання на 16 годину 27 квітня 2021 року, на якому розглянути проект постанови ВРУ про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення неухильного виконання рішень ВРУ, прийнятих у цій сфері (реєстр. № 5299)", - сказано у розпорядженні Разумкова № 101.

А в розпорядженні № 102 зазначається таке: "Скликати позачергове пленарне засідання ВРУ дев’ятого скликання 27 квітня 2021 року відразу після завершення позачергового пленарного засідання ВРУ, скликаного відповідно до розпорядження голови Верховної Ради України від 26 квітня 2021 року № 101".

Деталі

Тоді як на першому позачерговому засіданні до розгляду заплановано лише одне питання, уже на наступному цих питань 13, а саме:

1) проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами (реєстр. № 5304);

2) проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків (реєстр. № 4236);

3) проект Закону України про фінансові послуги та фінансові компанії (реєстр. №5065);

4) проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою (реєстр. № 5104);

5) проект Закону України про основні засади молодіжної політики (реєстр. № 3718);

6) пропозиції Президента до Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги (реєстр. № 2063);

7) проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (реєстр. № 3985);

8) проект Закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування (реєстр. № 2164);

9) проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо врегулювання окремих питань проходження служби у Службі судової охорони (реєстр. № 3935);

10) проект Закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування (реєстр. № 5246);

11) проект Закону України про внесення змін до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" (реєстр. № 5175);

12) проект Закону України про внесення змін до статті 22 Закону України "Про рекламу" щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах (реєстр. № 4212);

13) проект Закону України про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель (реєстр. № 5202).

Апарату Верховної Ради України доручено забезпечити підготовку і проведення позачергових пленарних засідань Верховної Ради України та поінформувати народних депутатів України про питання, розгляд яких заплановано на них.

Доповнення

Скликання позачергових засідань ВР відбувається на тлі того, як на планових пленарних засіданнях парламентарі розглядають "земельний" законопроект, до якого подали кілька тисяч поправок, що фактично блокує розгляд інших питань.

Так, Разумков зазначав, що Рада цього тижня збереться щонайменше на два позачергових засідання. Одначе, нардепи обговорюють, що таких засідань буде аж чотири. Зокрема, на одному з них не виключено розгляд питання щодо призначення міністра енергетики, на посаду якого претендує Герман Галущенко. Відповідне подання від Прем'єра у Раді очікують вже завтра. Вочевидь, питання планується до розгляду у четвер, 29 квітня.

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