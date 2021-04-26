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Разумков официально созвал на завтра два внеочередных заседания ВР

Разумков официально созвал на завтра два внеочередных заседания ВР

Киев  •  УНН

 • 41340 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжения о созыве во вторник, 27 апреля, двух внеочередных пленарных заседаний парламента, а именно - на 16:00 и сразу после него второго, по требованию 154 и 153 народных депутатов соответственно. Всего на этих заседаниях планируется рассмотреть 14 вопросов. Об этом сообщили УНН в Информационном управлении Аппарата ВР.

Цитата:

"Созвать внеочередное пленарное заседание ВРУ девятого созыва на 16 часов 27 апреля 2021 года, на котором рассмотреть проект постановления ВРУ о принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению острой респираторной болезни СОVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и обеспечение неукоснительного выполнения решений ВРУ, принятых в этой сфере (рег. № 5299)", - говорится в распоряжении Разумкова № 101.

А в распоряжении № 102 указывается следующее: "Созвать внеочередное пленарное заседание ВРУ девятого созыва 27 апреля 2021 года сразу после завершения внеочередного пленарного заседания ВРУ, созванного в соответствии с распоряжением председателя Верховной Рады Украины от 26 апреля 2021 года № 101".

Детали

Тогда как на первом внеочередном заседании к рассмотрению запланирован только один вопрос, уже на следующем этих вопросов 13, а именно:

1) проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами (рег. № 5304);

2) проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно активизации деятельности научных парков (рег. № 4236);

3) проект Закона Украины о финансовых услугах и финансовых компаниях (рег. №5065);

4) проект Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой (рег. № 5104);

5) проект Закона Украины об основах молодежной политики (реестр. № 3718);

6) предложения Президента к Закону Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения задержанному, подозреваемому, обвиняемому, осужденному права на получение правовой помощи (рег. № 2063);

7) проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (реестр. № 3985);

8) проект Закона Украины о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования (рег. № 2164);

9) проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно урегулирования отдельных вопросов прохождения службы в Службе судебной охраны (рег. № 3935);

10) проект Закона Украины о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования (реестр. № 5246);

11) проект Закона Украины о внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" (рег. № 5175);

12) проект Закона Украины о внесении изменений в статью 22 Закона Украины "О рекламе" относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах (рег. № 4212);

13) проект Закона Украины об организациях водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель (рег. № 5202).

Аппарату Верховной Рады Украины поручено обеспечить подготовку и проведение внеочередных пленарных заседаний Верховной Рады Украины и проинформировать народных депутатов Украины о вопросах, рассмотрение которых запланировано на них.

Дополнение

Созыв внеочередных заседаний ВР происходит на фоне того, как на плановых пленарных заседаниях парламентарии рассматривают "земельный" законопроект, к которому подали несколько тысяч поправок, что фактически блокирует рассмотрение других вопросов.

Так, Разумков отмечал, что Рада на этой неделе соберется как минимум на два внеочередных заседания. Однако, нардепы обсуждают, что таких заседаний будет целых четыре. В частности, на одном из них не исключено рассмотрение вопроса о назначении министра энергетики, на должность которого претендует Герман Галущенко. Соответствующее представление от Премьера в Раде ожидают уже завтра. Очевидно, вопрос планируется к рассмотрению в четверг, 29 апреля.

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