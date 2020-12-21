Разумков очікує законопроект про регламент роботи КСУ вже в новому році

"Сподіваюся, що в новому році парламентська робоча група напрацює законопроект про регламент роботи Конституційного Суду України", - цитує Разумкова пресслужба.

“Питання, ймовірніше, полягатиме в тому, що треба буде мати закон про регламент роботи Конституційного Суду. Верховна Рада також працює за регламентом. Це - закон, його не варто порушувати. Це нормально і правильно”, - сказав він.

Голова ВР повідомив, що в комітеті з питань правової політики є законопроект авторства Ольги Совгирі. Він передбачає процедуру, за якою рішення Конституційного Суду можуть ухвалюватися виключно двома третинами від його складу.

“Верховна Рада, коли приймає рішення щодо змін до Конституції, повинна мати 300 голосів, що є двома третинами від всього складу Верховної Ради України” - пояснює голова парламенту.

Разумков також підкреслив, що є підписантом цього законопроекту і сподівається, що він буде підтриманий колегами. “Це правильна позиція. Правила повинні бути одні для всіх”, - заявив він.

Раніше у згаданій робочій групі констатували, що після ухвалення парламентом рішень щодо НАЗК їй залишається лише третій блок питань після суперечливого рішення Конституційного Суду від 27 жовтня - власне, щодо удосконалення діяльності КСУ.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

11 грудня Венеційська комісія схвалила два висновки, які стосуються рішення КСУ та ситуації з антикорупційним законодавством.

До цього, 9 грудня Венеційська комісія оприлюднила терміновий висновок про законодавчу ситуацію з механізмами протидії корупції у відповідності з рішенням КСУ від 27 жовтня. У висновку зазначається, що рішення КСУ "не має чіткої аргументації і твердої основи в міжнародному праві".

10 грудня Венеційська комісія оприлюднила другий висновок щодо ситуації з КСУ. Висновок включає рекомендації Верховній Раді більш чітко прописати ситуації, при яких може бути обмежена діяльність КСУ, а суддям Конституційного Суду рекомендують більш конкретно вказувати причини неконституційності законів при ухваленні рішень.

Це послідувало після звернення 25 листопада Президента Володимира Зеленського до Венеційської комісії з проханням дати висновок про стан антикорупційного законодавства держави після резонансного рішення Конституційного Суду.

Водночас Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким запропонував звільнити всіх суддів КСУ, які ухвалили відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Тим часом у Верховній Раді створили робочу групу, яка повинна була напрацювати три законопроекти для вирішення ситуації - повернення електронного декларування, зміни до Кримінального кодексу і зміни в закон про КСУ - до 1 грудня. Однак, робоча група не завершила свою роботу з початком грудня, як очікувалося, а продовжила її, поки не запропонує рішення щодо одного з питань - стосовно КСУ.

У Президента очікують, що рішення "Венеційки" прискорять розгляд законопроектів щодо КСУ в Раді.