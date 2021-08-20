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Ранок п’ятниці у Києві розпочався із заторів: де ускладнено рух

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. На ранок п’ятниці, 20 серпня, на вулицях і проспектах Києва помітне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Деталі

Так, на правому березі затори утворилися на проспектах Перемоги, Степана Бандери, Повітрофлотському, Валерія Лобановського, Голосіївському та Леся Курбаса.

Також рух був ускладнений на вулицях Богатирській, Василя Липківського, Жилянській, Дмитрівській, Щусєва, Вадима Гетьмана, Данила Щербаківського, Кирилівській, Льва Толстого, Ольжича, Куренівській, Дегтярівській.

Тим часом, на лівому березі рух ускладнений на проспектах Броварському, Бажана, Романа Шухевича. Також затори є на вулицях Братиславській, Шолом-Алейхема, Оноре де Бальзака та бульварі Дружби Народів.

На Північному та Південному мостах рух був частково ускладнений. На Дарницькому можна було проїхати вільно. На мостах Метро і Патона рух був частково ускладнений.

Доповнення

18 серпня у Києві пройшла перша масштабна репетиція параду військ до Дня Незалежності. Репетиція проходила в центрі столиці на вулиці Хрещатик і на Майдані Незалежності, також був артилерійський салют на Трухановому острові.

На центральних вулицях Києва перекрили рух транспорту. Через це ввечері Київ "скували" затори.

Сьогодні, 20 серпня, у столиці через підготовку до параду військ з нагоди Дня Незалежності України змінить рух громадський транспорт і також обмежать рух транспорту.

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