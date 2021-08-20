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Утро пятницы в Киеве началось с пробок: где затруднено движение

Утро пятницы в Киеве началось с пробок: где затруднено движение

Киев  •  УНН

 • 19168 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. На утро пятницы, 20 августа, на улицах и проспектах Киева заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Победы, Степана Бандеры, Воздухофлотском, Валерия Лобановского, Голосеевском и Леся Курбаса.

Также движение было затруднено на улицах Богатырской, Василия Липковского, Жилянской, Дмитровский, Щусева, Вадима Гетьмана, Данила Щербакивского, Кирилловской, Льва Толстого, Ольжича, Куреневской, Дегтяревской.

Между тем, на левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Бажана, Романа Шухевича. Также пробки есть на улицах Братиславской, Шолом-Алейхема, Оноре де Бальзака и бульваре Дружбы Народов.

На Северном и Южном мостах движение было частично затруднено. На Дарницком можно было проехать свободно. На мостах Метро и Патона движение было частично затруднено.

Дополнение

18 августа в Киеве прошла первая масштабная репетиция парада войск ко Дню Независимости. Репетиция проходила в центре столицы на улице Крещатик и на Майдане Независимости, также был артиллерийский салют на Трухановом острове.

На центральных улицах Киева перекрыли движение транспорта. Поэтому вечером Киев "сковали" пробки.

Сегодня, 20 августа, в столице из-за подготовки к параду войск по случаю Дня Независимости Украины изменит движение общественный транспорт и также ограничат движение транспорта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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