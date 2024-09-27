Ранковий удар по Одещині: у лікарні перебувають восьмеро постраждалих, один - у важкому стані
Київ • УНН
На Одещині триває ліквідація наслідків ворожої атаки по Ізмаїлу. 8 поранених перебувають у лікарні, один у важкому стані, комунальники розчищають руйнування та вивозять уламки.
На Одещині триває ліквідація наслідків ворожої атаки по Ізмаїлу. Комунальники розчищають руйнування та вивозять уламки. Серед поранених - 8 людей перебувають у лікарні, один з пацієнтів у важкому стані. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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Кіпер нагадав, що внаслідок російських атак у Ізмаїлі загинуло троє людей. Тож завтра, 28 вересня, у місті оголошена жалоба. Родинам буде надана допомога у похованні.
Стан постраждалих: наразі 8 поранених перебувають у лікарні, з них одна людина у важкому стані, інші у стані середнього ступеня важкості. Ще вісім постраждалих продовжують лікування амбулаторно
Також він зауважив, що соціальним службам доручено максимально на місцях надавати допомогу постраждалим з будь-якого питання: приймаються заяви від громадян, з’ясовується необхідність у наданні тимчасового житла, надаються консультації.
Вже прийнято 165 заяв від постраждалих. Для розселення родин, які залишилися без даху над головою, передбачені дві локації: Центр соціальної реабілітації та дитячий садок. Наразі погодилися на переїзд до дитсадка одна родина та 5 осіб на переїзд до Центру соціальної реабілітації.
Кіпер додав, що комунальники вже розчищають руйнування, дворові території, подвір’я, вивозять уламки та допомагають постраждалим, за необхідністю, вивозити меблі та майно з пошкоджених осель.
Працює комісія з обстеження пошкодженого майна з фотофіксацію, вже розпочаті першочергові роботи (тимчасове накриття плівкою пошкоджених покрівель та вікон). Загалом внаслідок обстрілу постраждало чотири багатоповерхових будинки, пошкоджено більше 50 приватних будинків (покрівля, вибиті вікна та двері, паркани). Наразі інформація щодо кількості пошкодженого майна уточнюється
Нагадаємо
Вранці, 27 вересня, ворог атакував Ізмаїльський район Одеської області. Загинуло 3 людини, поранено 16 осіб, включаючи 3-річну дитину, пошкоджено будівлі та автівки.