Утренний удар по Одесской области: в больнице находятся восемь пострадавших, один - в тяжелом состоянии

В Одесской области продолжается ликвидация последствий вражеской атаки по Измаилу. Коммунальщики расчищают разрушения и вывозят обломки. Среди раненых - 8 человек находятся в больнице, один из пациентов в тяжелом состоянии. Об этом заявил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Кипер напомнил, что в результате российских атак в Измаиле погибли три человека. Поэтому завтра, 28 сентября, в городе объявлен траур. Семьям будет оказана помощь в погребении.

Состояние пострадавших: сейчас 8 раненых находятся в больнице, из них один человек в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести. Еще восемь пострадавших продолжают лечение амбулаторно - рассказал председатель ОВА.

Также он отметил, что социальным службам поручено максимально на местах оказывать помощь пострадавшим по любому вопросу: принимаются заявления от граждан, выясняется необходимость в предоставлении временного жилья, предоставляются консультации.

Уже принято 165 заявлений от пострадавших. Для расселения семей, которые остались без крыши над головой, предусмотрены две локации: Центр социальной реабилитации и детский сад. Сейчас согласились на переезд в детсад одна семья и 5 человек на переезд в Центр социальной реабилитации.

Кипер добавил, что коммунальщики уже расчищают разрушения, дворовые территории, дворы, вывозят обломки и помогают пострадавшим, при необходимости, вывозить мебель и имущество из поврежденных домов.

Работает комиссия по обследованию поврежденного имущества с фотофиксацией, уже начаты первоочередные работы (временное накрытие пленкой поврежденных кровель и окон). В целом в результате обстрела пострадало четыре многоэтажных дома, повреждено более 50 частных домов (кровля, выбитые окна и двери, заборы). Сейчас информация о количестве поврежденного имущества уточняется - подытожил председатель Одесской ОГА.

Напомним,

Утром, 27 сентября, враг атаковал Измаильский район Одесской области. Погибло 3 человека, ранены 16 человек, включая 3-летнего ребенка, повреждены здания и автомобили.