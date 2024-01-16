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Рамасвамі зняв свою кандидатуру з виборів президента США, після перемоги Трампа в Айові

Рамасвамі зняв свою кандидатуру з виборів президента США, після перемоги Трампа в Айові

Київ • УНН

 • 23431 перегляди

Посівши четверте місце на перших кокусах в Айові, підприємець Вівек Рамасвамі знімається з президентських перегонів у США, але обіцяє в майбутньому підтримувати екс-президента Дональда Трампа.

Після перших праймеріз в Айові підприємець Вівек Рамасвамі, відомий своєю критикою України, посів лише четверте місце. Згодом він зняв свою кандидатуру з перегонів за посаду президента США від Республіканської партії, але оголосив, що підтримуватиме колишнього президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Washington Post.

Деталі

Мультимільйонер Вівек Рамасвамі, який вперше балотувався на посаду президента США, оголосив про завершення своєї виборчої кампанії у вівторок ввечері, після невдалого виступу на праймеріз в штаті Айова. Проте він попередив, що у майбутньому підтримуватиме колишнього президента Дональда Трампа.

Щодо результатів праймеріз у Айові, вже відомо, що Трамп набрав 50% голосів і посів перше місце. Слідом за експрезидентом у тісній гонці за друге місце переміг губернатор Флориди Рон ДеСантіс, а на третьому місці опинилася колишній посол США в ООН Ніккі Гейлі.

Доповнення

На праймеріз республіканці вирішують, кого вони відправлять на президентські вибори в листопаді. Наступні праймеріз відбудуться 23 січня у штаті Нью-Гемпшир.

Щодо Рамасвамі, як пише WP, колишній керівник біотехнологічної компанії так і не зміг здобути значної популярності завдяки кампанії, яка наголошувала на провокативних політичних позиціях і публічних суперечках з деякими з його колег-кандидатів від Республіканської партії, навіть попри те, що він здебільшого уникав критики на адресу Трампа. Більше того, експрезидент зробив випад в адресу Рамасвамі напередодні кокусів в Айові, назвавши його "шахраєм", та вказавши, що голосування за Рамасвамі було голосуванням за "іншу сторону".

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Також слід згадати, що 38-річний підприємець індійського походження також відомий своїми провокативними заявами щодо України: він критикував президента Володимира Зеленського, виступав проти допомоги Україні в її обороні проти російської агресії, а також обіцяв визнати російську владу на частині українських територій.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Дональд Трамп попередньо переміг на республіканських кокусах в Айові, отримавши 16 делегатів. Таким чином, у суперників Ніккі Хейлі та Рона ДеСантіса залишилося по чотири делегати, а 16 місць все ще не розподілені.

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