Рамасвами снял свою кандидатуру с выборов президента США, после победы Трампа в Айове

После первых праймериз в Айове предприниматель Вивек Рамасвами, известный своей критикой Украины, занял лишь четвертое место. Впоследствии он снял свою кандидатуру с гонки за пост президента США от Республиканской партии, но объявил, что будет поддерживать бывшего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Washington Post.

Детали

Мультимиллионер Вивек Рамасвами, который впервые баллотировался на пост президента США, объявил о завершении своей избирательной кампании во вторник вечером, после неудачного выступления на праймериз в штате Айова. Однако он предупредил, что в будущем будет поддерживать бывшего президента Дональда Трампа.

Относительно результатов праймериз в Айове, уже известно, что Трамп набрал 50% голосов и занял первое место. Вслед за экс-президентом в тесной гонке за второе место победил губернатор Флориды Рон ДеСантис, а на третьем месте оказалась бывший посол США в ООН Никки Хейли.

Дополнение

На праймериз республиканцы решают, кого они отправят на президентские выборы в ноябре. Следующие праймериз состоятся 23 января в штате Нью-Гемпшир.

Что касается Рамасвами, как пишет WP, бывший руководитель биотехнологической компании так и не смог получить значительной популярности благодаря кампании, которая подчеркивала провокационные политические позиции и публичные споры с некоторыми из его коллег-кандидатов от Республиканской партии, даже несмотря на то, что он в основном избегал критики в адрес Трампа. Более того, экс-президент сделал выпад в адрес Рамасвами накануне кокусов в Айове, назвав его "мошенником", и указав, что голосование за Рамасвами было голосованием за "другую сторону".

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Следует упомянуть, что 38-летний предприниматель индийского происхождения также известен своими провокационными заявлениями в отношении Украины: он критиковал президента Владимира Зеленского, выступал против помощи Украине в ее обороне против российской агрессии, а также обещал признать российскую власть на части украинских территорий.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что Дональд Трамп предварительно победил на республиканских кокусах в Айове, получив 16 делегатов. Таким образом, у соперников Никки Хейли и Рона ДеСантиса осталось по четыре делегата, а 16 мест все еще не распределены.

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