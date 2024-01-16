Рамасвами снял свою кандидатуру с выборов президента США, после победы Трампа в Айове
Заняв четвертое место на первых кокусах в Айове, предприниматель Вивек Рамасвами снимается с президентской гонки в США, но обещает в будущем поддерживать экс-президента Дональда Трампа.
В бухтах Севастополя все меньше вражеских кораблей: спутниковые снимки
Спутниковые снимки свидетельствуют об уменьшении присутствия российских кораблей в севастопольских бухтах в оккупированном Крыму. Подводная лодка "Ростов-на-Дону", которая была повреждена украинскими силами в прошлом году, остается в сухом доке.
Tinder уходит из беларуси
Tinder, принадлежащий американской Match Group, объявил об уходе с белорусского рынка с 15 февраля, запретив белорусским пользователям доступ к своим аккаунтам и сервисам.
россияне массированно задействовали гражданский транспорт в военно-инженерных колоннах в Мариуполе - Андрющенко
По сообщениям, россияне активизировали использование гражданского транспорта в военно-инженерных колоннах в Мариуполе.
В Минобороны призвали правительства стран НАТО усиливать сотрудничество в оборонных инновациях
Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко призвала правительства стран НАТО усилить сотрудничество в области оборонных инноваций, включая оптические системы наведения или интеллектуальные самонаводящиеся боеприпасы для беспилотных летательных аппаратов.
"Если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами" - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Конгресс США принять соглашение о финансировании для увеличения военной помощи Украине, предупредив о больших расходах, если Украина проиграет россии. Он также заявил, что Украина будет "воевать лопатами", если у нее закончится оружие.
россияне массово пытаются получить гражданство Молдовы на фоне войны - Reuters
Молдова столкнулась со всплеском заявок россиян на получение гражданства на фоне войны рф против Украины.
Оккупанты изменили вектор штурмовых действий в Луганской области: 19 атак отбито
Российские войска перенесли свои штурмовые действия с направления Макеевки на направление Серебрянского леса и Белогоровки в Луганской области, сообщил глава Луганской областной военной администрации.
Сбитие вражеских А-50 и Ил-22: ISW проанализировал версии россиян
Институт исследования войны (ISW) проанализировал заявления о том, что российские вооруженные силы случайно сбили собственный самолет радиолокационной системы обнаружения А-50.
В Киеве утром загорелась маршрутка, пострадавших нет
В Киеве на дороге загорелась маршрутка, но ее быстро потушили пожарные, жертв и пострадавших нет. Причина пожара выясняется.