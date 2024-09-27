Ракетний удар рф по поліції у Кривому Розі: відомо вже про 3 постраждалих
Київ • УНН
У Кривому Розі російські війська завдали ракетного удару по районному управлінню поліції. Станом на 10:20 відомо про трьох постраждалих, під завалами можуть бути люди, тривають рятувальні роботи.
У Кривому Розі, де російські війська завдали ракетного удару по районному управлінню поліції, на 10:20 відомо вже про трьох постраждалих, під завалами можуть бути люди, тривають рятувальні роботи, повідомили у МВС України у п'ятницю, пише УНН.
Кривий Ріг. Станом на 10:20 відомо про трьох постраждалих. Під завалами ймовірно перебувають люди
Як вказано, тривають аварійно-рятувальні роботи.
У Кривому Розі росіяни завдали ракетний удар по управлінню поліції: є постраждалі, одну людину уже госпіталізовано27.09.24, 10:35 • 15117 переглядiв