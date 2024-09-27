Ракетный удар рф по полиции в Кривом Роге: известно уже о 3 пострадавших
Киев • УНН
В Кривом Роге российские войска нанесли ракетный удар по районному управлению полиции. По состоянию на 10:20 известно о трех пострадавших, под завалами могут быть люди, продолжаются спасательные работы.
В Кривом Роге, где российские войска нанесли ракетный удар по районному управлению полиции, на 10:20 известно уже о трех пострадавших, под завалами могут быть люди, продолжаются спасательные работы, сообщили в МВД Украины в пятницу, пишет УНН.
Кривой Рог. По состоянию на 10:20 известно о трех пострадавших. Под завалами вероятно находятся люди
Как указано, продолжаются аварийно-спасательные работы.
В Кривом Роге россияне нанесли ракетный удар по управлению полиции: есть пострадавшие, один человек уже госпитализирован27 сентября 2024, 07:35 • 8390 просмотров