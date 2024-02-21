Ракетний удар по Краматорську: відомо про 8 постраждалих, ще одна людина може бути під завалами
Київ • УНН
Рятувальники все ще шукають одну людину, яка, ймовірно, опинилася під завалами внаслідок російського артилерійського обстрілу Краматорська, в результаті якого було поранено вісім осіб.
У Краматорську триває пошуково-рятувальна операція на місці вчорашнього обстрілу рф. Наразі вже відомо про вісьмох постраждалих. про це повідомляє Краматорська міська військова адміністрація, пише УНН.
Деталі
8 людей зазнали поранень - шість жінок та двоє чоловіків. Наразі рятувальники продовжують розбір завалів. Під ними, ймовірно, ще може перебувати одна людина
Нагадаємо
Ввечері 20 лютого 2024 року, близько 20:00, війська рф завдали ракетного удару по Краматорську. Снаряди рашистів поцілили по житловому району міста.
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